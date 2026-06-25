Радев поиска мир за 250-те хиляди българи в Украйна, но отново не призова Русия да спре войната (СНИМКИ, ВИДЕО)

"Международната общност трябва да мобилизира усилия и средства за прекратяване на войната в Украйна, което да открие пътя за нейното дългосрочно възстановяване", заяви министър-председателят Румен Радев в изказването си на Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна, домакин на която тази година е полският град Гданск. Международният форум се провежда ежегодно и събира държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации и финансови институции, както и на бизнеса, които обсъждат подходи за координиране на усилията за следвоенното възстановяване на страната.
Румен Радев отново отказа да назове агресора и да каже кой трябва да спре войната
В изказването си българският премиер за пореден път не назова Русия като държавата, която е започнала войната в Украйна и към която международната общност трябва да се обърне, за да бъде прекратен най-сетне най-кървавият конфликт в Европа от Втората световна война насам.
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Снимка: Румен Радев и Урсула фон дер Лайен, Министерски съвет
Радев припомни, че войната в Украйна продължава вече повече от 4 години и че на 11 юни е надхвърлила продължителността на Първата световна война. „Тази война на изтощение, разрушение и опустошение трябва да приключи“, каза премиерът, цитиран от правителствения пресцентър. Затова, по думите му, преустановяването на военните действия и търсенето на "устойчиво мирно решение на основата на Устава на ООН и принципите на международното право със средствата на дипломацията" следва да бъде обща цел. Радев не предостави повече конкретика.
Той заяви, че преодоляването на последиците от войната в Украйна не е само икономическо начинание, а е "от значение за стабилността, сигурността и конкурентоспособността на цяла Европа". Премиерът подчерта също така, че България е готова дългосрочно да подкрепи този процес.
Припомняме, че правителството на Радев спря изпращането на въоръжение за Украйна от складовете на българската армия и към момента блокира 21-вия пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради включването на руския патриарх Кирил и на съоснователя на "Лукойл" Вагит Алекперов в списъка: Защо Румен Радев не пуска санкции срещу оттеглилия се шеф на "Лукойл", държащ 3% от акциите с право на глас?
Как Украйна може да се възползва от ресурсите на България?
Снимка: Румен Радев и полският премиер Доналд Туск, Министерски съвет
Българският министър-председател открои три стратегически области на възстановяването на Украйна, за които може да се разчита на подкрепа и по линия на инициативите за регионално сътрудничество - енергийната диверсификация, свързаността в региона на Черно море и сътрудничеството в сферата на сигурността.
"Диверсификацията на източниците и маршрутите за пренос на енергийни ресурси е от ключово значение за устойчивото развитие на Украйна и България допринася за това с участието си в разширяването на Вертикалния газов коридор", посочи Румен Радев. Проектът свързва газопреносните мрежи на Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна и след скорошното си завършване ще увеличи сигурността в доставките на природен газ за Украйна и ще укрепи нейната енергийна сигурност.
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Румен Радев отбеляза и потенциала на проектите за пренос на електроенергия от региона на Каспийско море към Европа, които също могат да бъдат използвани в процеса на възстановяване на Украйна.
Министър-председателят акцентира също върху възможностите на Трансбалканския газопровод - коридор, който навремето беше от СССР, през Румъния, България, оттам за Гърция, Турция, Северна Македония. Миналата седмица Радев изтъкна по време на срещата на евролидерите как в момента той стои неизползван и как може да работи в реверсивен режим и по него да се доставят големи количества газ на север и на запад: Радев: "Лукойл" ни иска 3 млрд. евро - няма да пуснем санкциите срещу Русия, защото в тях е съоснователят Алекперов.
"Подобряването на свързаността в Черноморския регион е от ключово значение за възстановяването и икономическите връзки на Украйна и като една от двете държави членки на ЕС с излаз на Черно море, България носи отговорност за оформянето на европейската политика в региона в съответствие със Стратегическия подход на ЕС към Черно море", каза Румен Радев. В тази връзка той напомни, че България работи усилено за изграждането на Транспортен коридор 8, който свързва Адриатическо и Черно море чрез модерна железопътна и пътна връзка, а с Гърция и Румъния - за създаването на мултимодален коридор Солун-Кавала-Александруполис-Бургас-Варна-Русе-Констанца, който ще създаде надеждни нови вериги на доставки за целия регион и за Украйна.
Снимка: Министерски съвет
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Партньорството между България и Румъния за създаването на общ Център за морска сигурност в Черно море също бе отбелязано от Румен Радев като възможност, която допринася за икономическото възстановяване на Украйна чрез обмен на информация, гарантиране на сигурността на критичната морска инфраструктура и свободата на корабоплаване, за опазването на околната среда и наблюдението на рисковете за сигурността.
Румен Радев иска да види реформи в Украйна по пътя към еврочленство
Министър-председателят открои и силната амбиция на Украйна да се присъедини към ЕС. Той призова тя да се превърне в реален двигател за осъществяването на институционални реформи и модернизация, както и за създаването на "привлекателна, прозрачна и предвидима икономическа среда в страната, която да насърчи дейността на местния бизнес и да стимулира преките инвестиции в украинската икономика".
Премиерът отбеляза също, че България е държавата членка на Европейския съюз с най-голямо национално малцинство в Украйна – диаспората ни там надхвърля 250 000 души. Радев изтъкна, че и поради тази причина страната ни е силно заинтересована да има мир и най-добрите възможности за възстановяване на Украйна. „България е готова да работи активно и е твърдо ангажирана с този процес“, заяви премиерът.
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Как да се държиш с Украйна? Доналд Туск демонстрира
В контекста на всичко това се прояви ярък контраст между лидери като Румен Радев и най-върлите поддръжници на Украйна в ЕС като домакина на конференцията Доналд Туск. Полският премиер показа какво трябва да е отношението на солидарност с Киев и украинския народ, като специално се обърна към колегата си Юлия Свириденко и ѝ каза да се чувства като у дома си.
При откриването на форума в Гданск полският министър-председател се отклони от подготвената си реч, като заяви, че иска да говори не по сценарий, а от сърце. Обръщайки се към Свириденко, Туск подчерта, че бъдещето на Полша, Украйна и Европа може да бъде изградено единствено върху взаимно уважение и честно разбиране на историята. "Смятаме, че Украйна ще устои на руската агресия и плановете ни за възстановяването на Украйна не са мираж", сигурен е бившият председател на Европейския съвет.
🇵🇱🇺🇦 “Yuliia, make yourself at home.” Listen to the warm welcome Donald Tusk gave Ukrainian Prime Minister Yuliia Svyrydenko at the Ukraine Recovery Conference— NEXTA (@nexta_tv) June 25, 2026
At the opening of the forum in Gdańsk, the Polish prime minister set aside his prepared remarks, saying he wanted to… https://t.co/E5KbAa5hcM pic.twitter.com/FdKtgirBx2
По-рано украинският президент Володимир Зеленски отказа да присъства на конференцията в Гданск след споровете около полския Орден на Белия орел - лидерът бе лишен от най-високото отличие на Полша с решение на президента на страната Карол Навроцки. Този ход на полския държавен глава породи сериозен дипломатически скандал между двете съседки: "Украйна избира героите си, не Полша": Преди 3 г. Навроцки пееше друга песен, днес атакува Зеленски за историята (ВИДЕО).