Радев поиска мир за 250-те хиляди българи в Украйна, но отново не призова Русия да спре войната (СНИМКИ, ВИДЕО)

"Международната общност трябва да мобилизира усилия и средства за прекратяване на войната в Украйна, което да открие пътя за нейното дългосрочно възстановяване", заяви министър-председателят Румен Радев в изказването си на Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна, домакин на която тази година е полският град Гданск. Международният форум се провежда ежегодно и събира държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации и финансови институции, както и на бизнеса, които обсъждат подходи за координиране на усилията за следвоенното възстановяване на страната.

Румен Радев отново отказа да назове агресора и да каже кой трябва да спре войната

В изказването си българският премиер за пореден път не назова Русия като държавата, която е започнала войната в Украйна и към която международната общност трябва да се обърне, за да бъде прекратен най-сетне най-кървавият конфликт в Европа от Втората световна война насам.

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Снимка: Румен Радев и Урсула фон дер Лайен, Министерски съвет

Радев припомни, че войната в Украйна продължава вече повече от 4 години и че на 11 юни е надхвърлила продължителността на Първата световна война. „Тази война на изтощение, разрушение и опустошение трябва да приключи“, каза премиерът, цитиран от правителствения пресцентър. Затова, по думите му, преустановяването на военните действия и търсенето на "устойчиво мирно решение на основата на Устава на ООН и принципите на международното право със средствата на дипломацията" следва да бъде обща цел. Радев не предостави повече конкретика.

Той заяви, че преодоляването на последиците от войната в Украйна не е само икономическо начинание, а е "от значение за стабилността, сигурността и конкурентоспособността на цяла Европа". Премиерът подчерта също така, че България е готова дългосрочно да подкрепи този процес.

Припомняме, че правителството на Радев спря изпращането на въоръжение за Украйна от складовете на българската армия и към момента блокира 21-вия пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради включването на руския патриарх Кирил и на съоснователя на "Лукойл" Вагит Алекперов в списъка: Защо Румен Радев не пуска санкции срещу оттеглилия се шеф на "Лукойл", държащ 3% от акциите с право на глас?

Как Украйна може да се възползва от ресурсите на България?

Снимка: Румен Радев и полският премиер Доналд Туск, Министерски съвет

Българският министър-председател открои три стратегически области на възстановяването на Украйна, за които може да се разчита на подкрепа и по линия на инициативите за регионално сътрудничество - енергийната диверсификация, свързаността в региона на Черно море и сътрудничеството в сферата на сигурността.

"Диверсификацията на източниците и маршрутите за пренос на енергийни ресурси е от ключово значение за устойчивото развитие на Украйна и България допринася за това с участието си в разширяването на Вертикалния газов коридор", посочи Румен Радев. Проектът свързва газопреносните мрежи на Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна и след скорошното си завършване ще увеличи сигурността в доставките на природен газ за Украйна и ще укрепи нейната енергийна сигурност.

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Румен Радев отбеляза и потенциала на проектите за пренос на електроенергия от региона на Каспийско море към Европа, които също могат да бъдат използвани в процеса на възстановяване на Украйна.

Министър-председателят акцентира също върху възможностите на Трансбалканския газопровод - коридор, който навремето беше от СССР, през Румъния, България, оттам за Гърция, Турция, Северна Македония. Миналата седмица Радев изтъкна по време на срещата на евролидерите как в момента той стои неизползван и как може да работи в реверсивен режим и по него да се доставят големи количества газ на север и на запад: Радев: "Лукойл" ни иска 3 млрд. евро - няма да пуснем санкциите срещу Русия, защото в тях е съоснователят Алекперов.

"Подобряването на свързаността в Черноморския регион е от ключово значение за възстановяването и икономическите връзки на Украйна и като една от двете държави членки на ЕС с излаз на Черно море, България носи отговорност за оформянето на европейската политика в региона в съответствие със Стратегическия подход на ЕС към Черно море", каза Румен Радев. В тази връзка той напомни, че България работи усилено за изграждането на Транспортен коридор 8, който свързва Адриатическо и Черно море чрез модерна железопътна и пътна връзка, а с Гърция и Румъния - за създаването на мултимодален коридор Солун-Кавала-Александруполис-Бургас-Варна-Русе-Констанца, който ще създаде надеждни нови вериги на доставки за целия регион и за Украйна.

Снимка: Министерски съвет

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Партньорството между България и Румъния за създаването на общ Център за морска сигурност в Черно море също бе отбелязано от Румен Радев като възможност, която допринася за икономическото възстановяване на Украйна чрез обмен на информация, гарантиране на сигурността на критичната морска инфраструктура и свободата на корабоплаване, за опазването на околната среда и наблюдението на рисковете за сигурността.

Румен Радев иска да види реформи в Украйна по пътя към еврочленство

Министър-председателят открои и силната амбиция на Украйна да се присъедини към ЕС. Той призова тя да се превърне в реален двигател за осъществяването на институционални реформи и модернизация, както и за създаването на "привлекателна, прозрачна и предвидима икономическа среда в страната, която да насърчи дейността на местния бизнес и да стимулира преките инвестиции в украинската икономика".

Премиерът отбеляза също, че България е държавата членка на Европейския съюз с най-голямо национално малцинство в Украйна – диаспората ни там надхвърля 250 000 души. Радев изтъкна, че и поради тази причина страната ни е силно заинтересована да има мир и най-добрите възможности за възстановяване на Украйна. „България е готова да работи активно и е твърдо ангажирана с този процес“, заяви премиерът.

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Как да се държиш с Украйна? Доналд Туск демонстрира

В контекста на всичко това се прояви ярък контраст между лидери като Румен Радев и най-върлите поддръжници на Украйна в ЕС като домакина на конференцията Доналд Туск. Полският премиер показа какво трябва да е отношението на солидарност с Киев и украинския народ, като специално се обърна към колегата си Юлия Свириденко и ѝ каза да се чувства като у дома си.

При откриването на форума в Гданск полският министър-председател се отклони от подготвената си реч, като заяви, че иска да говори не по сценарий, а от сърце. Обръщайки се към Свириденко, Туск подчерта, че бъдещето на Полша, Украйна и Европа може да бъде изградено единствено върху взаимно уважение и честно разбиране на историята. "Смятаме, че Украйна ще устои на руската агресия и плановете ни за възстановяването на Украйна не са мираж", сигурен е бившият председател на Европейския съвет.

🇵🇱🇺🇦 “Yuliia, make yourself at home.” Listen to the warm welcome Donald Tusk gave Ukrainian Prime Minister Yuliia Svyrydenko at the Ukraine Recovery Conference



At the opening of the forum in Gdańsk, the Polish prime minister set aside his prepared remarks, saying he wanted to… https://t.co/E5KbAa5hcM pic.twitter.com/FdKtgirBx2 — NEXTA (@nexta_tv) June 25, 2026

По-рано украинският президент Володимир Зеленски отказа да присъства на конференцията в Гданск след споровете около полския Орден на Белия орел - лидерът бе лишен от най-високото отличие на Полша с решение на президента на страната Карол Навроцки. Този ход на полския държавен глава породи сериозен дипломатически скандал между двете съседки: "Украйна избира героите си, не Полша": Преди 3 г. Навроцки пееше друга песен, днес атакува Зеленски за историята (ВИДЕО).