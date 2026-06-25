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Премахнати или изключени: Релейните станции по украинската граница в Беларус замлъкнаха

25 юни 2026, 1:22 часа 537 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Премахнати или изключени: Релейните станции по украинската граница в Беларус замлъкнаха

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че релейните станции за препредаване на сигнали в Беларус, използвани от Русия за насочване на атаките ѝ с дронове срещу Украйна, са спрели да работят само дни след като той предупреди беларуския лидер Александър Лукашенко да ги изключи, предаде Ройтерс.

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Зеленски каза в петък, че Украйна ще бъде принудена да отговори, ако Лукашенко не премахне релейните станции от два граничещи с Украйна региона в рамките на седмица. "От 22 юни релейните станции спряха работа на територията на Беларус", заяви украинският президент в аудиообръщение към журналисти и добави: "Дали са ги премахнали или не, честно казано, засега не зная. Но работим по този въпрос". Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди информацията за спирането на работата на станциите по независим път. 

През последните месеци Зеленски предупреди, че Москва възнамерява да въвлече Минск по-дълбоко във войната си с Украйна. Руските сили използваха територията на Беларус в началото на пълномащабната си инвазия през 2022 г. срещу съседната държава, припомня Ройтерс.

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Беларус Александър Лукашенко Володимир Зеленски
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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