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Умилостивихме Брюксел: Еврокомисията спря наказателна процедура срещу България

25 юни 2026, 15:18 часа 584 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Умилостивихме Брюксел: Еврокомисията спря наказателна процедура срещу България

Европейската комисия прекрати процедурата за нарушение № 2024/4027 срещу България, свързана с прилагането на правилата на Европейския съюз в областта на обществените поръчки и модела за възлагане на дейности по системна интеграция в публичния сектор.

Процедурата беше образувана през декември 2024 г. във връзка с въпроси относно съответствието на националната уредба с Директива 2014/24/ЕС, включително по отношение на условията за възлагане между субекти в публичния сектор и статута на „Информационно обслужване“ АД като системен интегратор.

"Закриването на процедурата е значим успех за България и важен резултат от последователната работа на българските институции. То показва, че чрез активен, професионален и конструктивен диалог с Европейската комисия поставените въпроси могат да бъдат адресирани по убедителен начин, при запазване на националния модел за системна интеграция и при пълно зачитане на европейските правила", отбелязват от министерството на иновациите и растежа.

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В хода на процедурата българската страна поддържаше позицията, че действащият модел е съобразен с правото на ЕС. Същевременно бяха предоставени подробни разяснения относно начина, по който се планират, финансират, възлагат и контролират дейностите по системна интеграция за нуждите на държавната администрация. Особено внимание беше отделено на условията по чл. 12 от Директива 2014/24/ЕС, включително на изискванията за контрол върху дружеството, обема на дейностите, извършвани за публичния сектор, и липсата на частно участие, което да дава контролни или блокиращи права.

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Снимка: iStock

По поставените от Комисията въпроси бяха предприети конкретни действия. Българската страна предостави информация относно минималното частно участие в капитала на „Информационно обслужване“ АД, произтичащо от процесите на масова приватизация през 90-те години, както и за започналото обратно изкупуване на акциите, притежавани от частни лица. Предоставени бяха и финансови данни, от които е видно, че дейностите на дружеството за публичния сектор значително надхвърлят изискуемия праг от 80%, като през 2024 г. 96% от приходите на дружеството са от дейности, извършвани за публичния сектор.

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В допълнение, по препоръка на Европейската комисия през 2025 г. бяха приети нови Насоки за уеднаквяване на практиката по определяне и прилагане на дейностите по системна интеграция, както и образци на договори, използвани от администрацията. С тях беше въведен тристранен модел на договаряне между Министерството на електронното управление – възложител, административен орган – бенефициер и „Информационно обслужване“ АД – изпълнител. Промените в Насоките, одобрени от Министерския съвет през януари 2026 г., осигуряват допълнителна яснота относно прилагането на правилата за обществени поръчки, включително при възлагане на дейности към трети лица.

В резултат на предприетите мерки, предоставените разяснения и конструктивния диалог с Европейската комисия процедурата беше прекратена без преминаване към съдебна фаза. Това е важен положителен резултат за България и потвърждение за усилията на държавата да развива модерно, ефективно и законосъобразно електронно управление, основано на прозрачност, контрол и съответствие с европейските стандарти.

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ЕК Европейска комисия наказателна процедура
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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