Научно доказано: Животът с куче е по-добър

Връзката между хората и кучетата е изненадващо сходна в различните култури по света, пише сайтът Geo.de, цитирайки изследване, публикувано в списанието Scientific Reports. Екип, ръководен от когнитивния психолог Юлиане Бройер от Университета в Йена, е изследвал отношенията между ловци и техните кучета в пет различни региона - Германия, Мадагаскар, Монголия, Перу и тихоокеанската островна държава Вануату.

Целта на проучването е била да се установи дали специалната връзка между хората и кучетата е универсален резултат от съвместната еволюция и опитомяването на животните, или е предимно продукт на културни особености.

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Връзката между човека и кучето

В изследването са участвали 164 двойки човек-куче, които са преминали шест стандартизирани поведенчески теста. Учените са оценявали доколко животните разбират човешките жестове, търсят помощ в несигурни ситуации, общуват с хората и изпълняват команди. Собствениците са попълнили и въпросници за отношенията си с кучетата.

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Резултатите показват, че независимо от културните и географските различия кучетата във всички изследвани региони разбират човешките сигнали, активно общуват със стопаните си и разчитат на тях в трудни ситуации. Повечето участници са заявили също, че могат да разчитат на кучетата си и че животните биха ги защитили при опасност.

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Въпреки общите характеристики изследователите откриват и известни различия. Собствениците в Германия и Монголия по-често смятат, че кучетата разбират човешките емоции, отколкото участниците в Перу. Перуанците от своя страна често съобщават, че съжаляват за решението си да отглеждат куче.

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На базата на събраните данни учените са разработили индекс за качеството на отношенията между хората и кучетата. Според него най-слаба е връзката в Перу, следвана от Монголия. Германия и Мадагаскар заемат сходни позиции, а най-силна е връзката между хората и кучетата във Вануату.

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Авторите на изследването отбелязват, че независимо от различията между отделните общества повечето участници споделят едно мнение - животът с куче е по-добър от живота без куче.

Източник: БТА

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