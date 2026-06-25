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Звезда на Бразилия се изравни с Меси и неочаквания герой на Германия на Мондиал 2026

25 юни 2026, 15:25 часа 768 прочитания 0 коментара

Една от звездите на Бразилия се нареди сред най-влиятелните играчи на Световното първенство по футбол до момента. Става въпрос за Винисиус Жуниор, който се нуждаеше от три мача, за да се включи в битката за първото място. С двата си гола във вратата на Шотландия при успеха с 3:0 на "селесао", бразилският нападател достигна пет преки голови участия, като по този начин се изравни с Лионел Меси и Дениз Ундав на върха в статистиката.

Вини настигна Меси и Ундав по голови участие

Номер 7 в схемата на Карло Анчелоти има на сметката си четири гола и една асистенция в турнира до този момент. Резултатите започнаха да се натрупват още в дебюта му, когато отбеляза единственото попадение за Бразилия при равенството 1:1 с Мароко. В следващия кръг, срещу Хаити, той се разписа веднъж и подаде на Матеус Куня при победата с 3:0. Срещу Шотландия Вини отново беше в центъра на събитията, като отбеляза и двата гола на "селесао" през първото полувреме. Благодарение на това представяне той е играчът с най-голям принос в атаката на бразилския отбор на Мондиал 2026. От седемте гола, които тимът отбеляза в груповата фаза, в пет от тях нападателят имаше пряко участие.

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Винисиус Жуниор

Този резултат го поставя редом с Меси, който има пет попадения за Аржентина, и Ундав, допринесъл с три гола и две асистенции за Германия. Триото оглавява класацията по голови участия в турнира след третия кръг от груповата фаза. Тук обаче трябва да се отбележи, че Аржентина и Германия все още не са изиграли третите си двубои. Освен това двата гола в Маями изкачиха Винисиус нагоре в класацията при голмайсторите. С четири попадения той е наравно с Килиан Мбапе от Франция и Ерлинг Холанд от Норвегия, които също са изиграли само два мача до момента. Единствено Меси, с пет гола, има по-добри резултати.

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Лионел Меси Световно първенство по футбол 2026 Винисиус Жуниор
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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