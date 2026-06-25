Украйна най-сетне получи първите милиарди от заема на ЕС, скоро идва двойно по-голям транш за дронове (ВИДЕО)

Украйна е получила 3,2 млрд. евро като първи транш по рамките на заема за подкрепа от Европейския съюз в размер на 90 млрд. евро, обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Те ще помогнат за покриване на бюджетните дефицити на Киев и ще гарантират финансова стабилност. Очаква се в следващите дни да бъде обявен втори транш, предназначен за производството на дронове, на стойност около 6 млрд. евро.

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Новината идва в момент, когато Украйна отбелязва нов импулс на бойното поле срещу руските войски, а военната машина на диктатора Владимир Путин се клати заради влошеното състояние на икономиката.

„Днес превеждаме първия транш по този заем, скъпа Юлия (Свириденко), той възлиза точно на 3,2 милиарда евро макрофинансова помощ“, заяви председателката на Европейската комисия на 25 юни, по време на участието си в Конференцията за възстановяването на Украйна в полския град Гданск. Тя се обърна към украинския министър-председател Юлия Свириденко.

„Това наистина е солидарност в действие. То показва, че подкрепата на Европа за Украйна е трайна“, добави Фон дер Лайен.

The courage of Ukraine's armed forces has shifted the momentum on the battlefield.



The tide is turning.



And the resolve of the Ukrainian people has shown to the world that their European choice cannot be broken.



Ukraine will prevail, grow, prosper ↓ https://t.co/R1NyTfMAtA — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2026

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Повратен момент в тежката битка

Обявлението бележи повратна точка в шестмесечната политическа борба за стартиране на заема. 27-те лидери на ЕС се споразумяха за извънредния пакет от помощи през декември миналата година, след като в последния момент провалиха предложението за използване на замразените руски активи за Украйна. Като алтернатива избраха да отпуснат заема от 90 милиарда евро чрез съвместен дълг. Унгария, Словакия и Чехия договориха изключение от схемата.

Брюксел ускори техническите и правните подготовки, за да започне изплащането на средствата възможно най-скоро и да предотврати фалита на изпитващото финансови затруднения правителство в Киев. В края на февруари, точно когато пълномащабната руска инвазия беше на път да навърши четири години, унгарският премиер Виктор Орбан обаче шокира колегите си в ЕС, като наложи внезапно вето върху окончателния законодателен акт поради спора с Украйна, свързан със спрените потоци руски петрол по нефтопровода „Дружба“.

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Ветото предизвика остра размяна на обвинения между Будапеща и Киев, като Брюксел се оказа в капан между двете страни. Застоят беше преодолян едва в края на април, след като Орбан претърпя разгромна загуба на парламентарните избори в Унгария и отстъпи на Петер Мадяр и неговата партия "Тиса".

Сега, шест месеца след решаващата среща на върха през декември, ЕС достигна етап, на който най-накрая може да започне да превежда средствата на Украйна.

Предстои поредица от плащания: за какво отиват парите на ЕС?

Сумата от 3,2 млрд. евро бележи началото на поредица от плащания, които ще продължат постепенно до края на годината. За 2026 г. Брюксел е отпуснал 45 млрд. евро, от които 16,7 млрд. евро за финансова подкрепа и 28,3 млрд. евро за военна помощ за Киев.

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Плащанията ще бъдат обвързани с условието за провеждане на реформи, а всяко отстъпление в борбата срещу корупцията може да доведе до временно спиране на помощта.

Важно е да се отбележи, че военната част от заема ще бъде обвързана с условия, за да се гарантира, че средствата ще бъдат използвани за оръжия и боеприпаси, произведени в Европа.

Снимка: Getty Images

Следващото отпускане на 5 милиарда евро обаче ще бъде изключено от това задължение, тъй като Украйна трябва да закупи определени компоненти от Китай за производството на своите евтини дронове.

Киев също така търси начини да се сдобие със системи за противовъздушна отбрана Patriot, произведени в САЩ. Не е ясно дали европейският заем ще бъде използван за тази цел на по-късен етап.

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Останалите 45 милиарда евро ще бъдат запазени за 2027 г. и ще покрият две трети от финансовите нужди на Украйна. Очаква се западните съюзници да покрият останалата една трета.

„Продължаваме да призоваваме всички наши партньори да поддържат подкрепата си, защото една силна и независима Украйна е в интерес на всички нас“, заяви Фон дер Лайен, цитирана от Euronews. „Нашата амбиция е не само да помогнем на Украйна да устои, а да ѝ помогнем да се развива и просперира като свободна и европейска държава".

24-те държави членки, които участват в общото заемане, включително България, ще плащат годишни лихви в размер общо около 3 млрд. евро.

От Украйна ще се изисква да върне заема от 90 млрд. евро само ако Русия някога се съгласи да плати военни репарации – нещо, което Москва категорично изключва. Европейската комисия настоява, че си запазва правото да използва 210 млрд. евро от замразените активи на Руската централна банка, ако не бъдат изплатени репарации.

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