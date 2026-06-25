Макрон: Задържахме танкер от сенчестия флот на Путин. Кримски бензиностанции молят диктатора да ги спаси от фалит (ВИДЕО)

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че Франция е задържала танкер от руския сенчест флот край бреговете на Сицилия. Причината - "нарушаване на морското право". "Няма да позволим на сенчестия флот да заобикаля санкциите и да финансира военните усилия на Русия. Европа е решена", написа в социалната мрежа "Х" Макрон. Ироничното е, че танкерът плава под името Deliver (Доставка) - Още: Великобритания продава 100 000 тона конфискуван руски петрол и дава парите на Украйна

Footage shows the detention of the tanker Deliver off Sicily after it sailed from Primorsk. French President Emmanuel Macron said the vessel belonged to Russia’s shadow fleet and was operating in breach of international sanctions. #Russia pic.twitter.com/ZyHrP1ltod — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 25, 2026

В Русия - рафинерии горят, бензинът чезне

Междувременно, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са успели да поразят нови две руски рафинерии - в Башкортостан, на над 1500 километра разстояние от границата в Украйна. Двете предприятия са част от активите на "Башнефт", която е част от гиганта "Роснефт" - "Башнефт-Уфанефтехим" и вероятно "Башнефт-УНПЗ", сочи анализ на видеокадри, направен от руската опозиционна информационна платформа ASTRA.

Ръководителят на Башкортостан Радий Хабиров потвърди в официалния си канал в Телеграм атаката срещу региона. Според него атаката е била отблъсната, но "отломки от дронове са паднали в индустриалната зона". Нямало пострадали и заводите работят нормално.

А междувременно, една от най-големите вериги бензиностанции в Крим в лицето на ТЕС поиска помощ от руския диктатор Владимир Путин. Причината - веригата е на път да фалира, защото петролният терминал в Керч беше съсипан от украинските далекобойни дронове и това е непосилен товар за ТЕС - няма откъде да идват горива и веригата да работи. 2500 служители на веригата са на път да останат без работа, предупреждава компанията. А през това време сателитни снимки, публикувани от "Радио Свобода", показаха, че поне 1500 превозни средства са чакали на 24 юни проверка в Керч, за да минат през Кримския мост в Русия - защо ли толкова много ... - Още: Бензинът в Русия стана по-скъп, отколкото в България (ВИДЕО)

Employees of TPP, one of the largest fuel companies in occupied Crimea, appealed to Putin for government assistance after Ukrainian strikes destroyed a fuel terminal in Kerch, damaged several gas stations, burned fuel trucks and hit an oil depot. The company warned that 2,500… pic.twitter.com/4XbuEOYbMW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 25, 2026

"Radio Liberty" has published satellite imagery showing kilometers-long traffic jams in Crimea. Photos from June 24 show around 1,500 cars stuck waiting before the Kerch Bridge. The bumper-to-bumper traffic stretches all the way to the village of Ivanivka, which is over 10 km… pic.twitter.com/OyOvL8hUZ7 — WarTranslated (@wartranslated) June 25, 2026