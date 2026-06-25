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Макрон: Задържахме танкер от сенчестия флот на Путин. Кримски бензиностанции молят диктатора да ги спаси от фалит (ВИДЕО)

25 юни 2026, 14:04 часа 667 прочитания 0 коментара
Снимка: Телеграм/ASTRA
Макрон: Задържахме танкер от сенчестия флот на Путин. Кримски бензиностанции молят диктатора да ги спаси от фалит (ВИДЕО)

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че Франция е задържала танкер от руския сенчест флот край бреговете на Сицилия. Причината - "нарушаване на морското право". "Няма да позволим на сенчестия флот да заобикаля санкциите и да финансира военните усилия на Русия. Европа е решена", написа в социалната мрежа "Х" Макрон. Ироничното е, че танкерът плава под името Deliver (Доставка) - Още: Великобритания продава 100 000 тона конфискуван руски петрол и дава парите на Украйна

В Русия - рафинерии горят, бензинът чезне

Междувременно, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са успели да поразят нови две руски рафинерии - в Башкортостан, на над 1500 километра разстояние от границата в Украйна. Двете предприятия са част от активите на "Башнефт", която е част от гиганта "Роснефт" - "Башнефт-Уфанефтехим" и вероятно "Башнефт-УНПЗ", сочи анализ на видеокадри, направен от руската опозиционна информационна платформа ASTRA.

Ръководителят на Башкортостан Радий Хабиров потвърди в официалния си канал в Телеграм атаката срещу региона. Според него атаката е била отблъсната, но "отломки от дронове са паднали в индустриалната зона". Нямало пострадали и заводите работят нормално.

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А междувременно, една от най-големите вериги бензиностанции в Крим в лицето на ТЕС поиска помощ от руския диктатор Владимир Путин. Причината - веригата е на път да фалира, защото петролният терминал в Керч беше съсипан от украинските далекобойни дронове и това е непосилен товар за ТЕС - няма откъде да идват горива и веригата да работи. 2500 служители на веригата са на път да останат без работа, предупреждава компанията. А през това време сателитни снимки, публикувани от "Радио Свобода", показаха, че поне 1500 превозни средства са чакали на 24 юни проверка в Керч, за да минат през Кримския мост в Русия - защо ли толкова много ... - Още: Бензинът в Русия стана по-скъп, отколкото в България (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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