Украйна си върна от Русия 36 военнопленници, включително защитници на "Азовстал"

По данни на координационния щаб за военнопленниците - сред освободените по време на размяната с Русия са и 20 защитници на Мариупол, включително девет души, евакуирани от стоманодобивния завод "Азовстал".

В средата на май около 2500 украински бойци се предадоха на руските сили в „Азовстал“ след дълга и героична защита и така бе сложен край на обсадата на Мариупол.

"Успяхме да върнем у дома тези, които прекараха осем месеца от войната в плен", заяви Ермак и показа видео в Twitter.

This video published by President Volodymyr Zelensky's chief of staff Andriy Yermak shows Ukrainian prisoners of war who were among the 36 soldiers and civilians released on Nov. 23. pic.twitter.com/bXJCzDJtG2