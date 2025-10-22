Войната в Украйна:

Украйна удари военен завод в Челябинск - на 2000 километра от границата (ВИДЕО)

22 октомври 2025, 23:32 часа 971 прочитания 0 коментара
Украйна удари военен завод в Челябинск - на 2000 километра от границата (ВИДЕО)

Украински дронове атакуваха град в Челябинска област на повече от 2000 километра от границата с Русия. Съобщава се за най-малко три експлозии в град Копейск.

Според предварителни информации обект на атаката е бил районът на завод „Пластмас“. Във фабриката се произвеждат части военната техника на Русия.

В социалните мрежи бяха разпространени и кадри от момента на експлозията в Копейск. За момента няма официална информация от Русия.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
