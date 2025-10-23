Двуцифрено число жертви след огромен взрив в руски военен завод (ВИДЕО)

Броят на загиналите при взрива в руския военен завод "Пластмас" в град Копейск, Челябинска област, вече е 12. Това твърдят руските медии "Известия" и РЕН ТВ, като се позовават на свои източници.

Тази информация обаче не кореспондира с последната засега в официалния канал в Телеграм на губернатора на Челябинска област Алексей Текслер. Той твърди, че загиналите са 10. В допълнително съобщение изяснява, че още общо 19 души са ранени. Петима от тях са приети в болница в тежко състояние. Двама са преместени в отделението по изгаряния на Градска клинична болница № 6 в Челябинск, а други двама са преместени в регионалната болница. Още една пострадала се планира да бъде преместена в регионалната болница след стабилизиране на състоянието ѝ.

Отделно, Теклсер обяви и ден на траур в Челябинска област. Интересното е, че в нито едно от съобщенията си досега той не говори за причината/причините за експлозията - дали е атака с дронове или друго. В прокремълския телеграм канал Shot вече излезе непотвърдена информация, че "може би става въпрос за небрежност при изпълнение на задължителни технически указания за безопасна работа". Такива съобщения взеха да се появяват напоследък в прокремълската информационна мрежа в Телеграм при взривове в по-чувствителни руски военни обекти, а не рафинерии, и има коментари, че това се прави, за да се поддържа някак илюзията, че Украйна не може да организира и осъществи такива операции, само ако пряко САЩ и НАТО се намесят, можело.

"Пластмас" е собственост на "Технодинамика" АД, холдингова компания на руската държавна оръжейна корпорация "Ростех“. Заводът произвежда боеприпаси и взривни вещества.

