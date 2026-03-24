Украйна унищожи система, чрез която Русия тероризира цивилни с хиперзвукови ракети "Циркон" (ВИДЕО)

Украинското военно разузнаване (ГУР) е унищожило руска пускова установка за хиперзвукови ракети "Циркон", позиционирана на окупирания полуостров Крим. През нощта на 23 срещу 24 март специалисти от Отдела за безпилотни системи на ГУР са засекли колона от пускови установки „Бастион-М“, която се е придвижвала към позициите си. В резултат на ударите една от целите и две скъпи ракети „Циркон“ са били унищожени, а друга система „Бастион“ е била повредена, похвалиха се от разузнаването с видео.

Убити и ранени руски окупатори

Най-малко седем руски окупатори са били убити или ранени, твърдят още от ГУР.

Ukrainian intelligence destroyed a Bastion-M launcher carrying Zircon hypersonic missiles in Crimea overnight. Two Zircon missiles were also destroyed, while another Bastion-M system was damaged after the convoy was tracked. #Ukraine https://t.co/KtVRtaFm2G pic.twitter.com/zwOarHnGb0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 24, 2026

"Армията на агресорската държава използва ракети „Циркон“ от комплекса „Бастион“ предимно за да тероризира цивилното население на Украйна, по-специално в южните и източните региони. Тази нощ плановете на агресора да атакува мирни градове бяха осуетени", обявиха от военното разузнаване на Украйна в деня, в който Руската федерация изстреля над 400 дрона и ракети към страната, предизвика щети в редица области и пося смърт.

Военната дирекция на Министерството на отбраната на Украйна напомня, че "за всяко военно престъпление, извършено срещу украинския народ, ще последва справедливо възмездие".

