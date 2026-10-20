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Унгария пак сложи спирачка по пътя на Украйна към ЕС, също и на Молдова

20 октомври 2026, 18:05 часа 1211 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Унгария пак сложи спирачка по пътя на Украйна към ЕС, също и на Молдова

Унгария блокира следващата стъпка в процеса за членство в ЕС за Молдова и Украйна, въпреки че предишните унгарски искания бяха изпълнени. Информацията е на Kyiv Independent - от украински и европейски дипломатически източници.

Украйна и Молдова продължават заедно в процеса си на членство в ЕС, докато всичките 6 клъстера за разширяване - списъци със задачи за реформи за привеждане в съответствие със законодателството на ЕС - не бъдат отключени. Двете страни отключиха още 2 от тези клъстери на 13 октомври в Люксембург, оставяйки други 2, които се надява да бъдат отворени до края на годината.

Технически експерти от 27-те страни от ЕС се срещнаха на 20 октомври с цел да се споразумеят да предприемат процедурна стъпка, която да започне процеса на отключване на последните два клъстера, които обхващат селското стопанство, околната среда и транспорта. Унгария обаче блокира хода - всички други 26 страни-членки нямат нищо против отварянето на клъстерите. Унгарците не са обяснили и какви са мотивите им да го направят.

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Постоянното представителство на Унгария в ЕС беше помолено да коментира, но засега не го е направило пред украинските медии. Очаква се обаче това да е временна спирачка.

Въпросът за двата клъстера ще се повдига на всяка следваща среща на работната група по разширяване в Брюксел, докато не се преодолее безизходицата, тъй като напредъкът по кандидатурите за членство на Украйна и Молдова е приоритет на ирландското председателство на Съвета на ЕС. Висши служители на ЕС и украинските власти са казали пред Kyiv Independent, че прогнозират, че последните два клъстера ще бъдат официално отворени през декември.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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