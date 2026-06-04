Унгария вдигна 17-месечно вето: Как ще се даде старт на присъединяването на Украйна към ЕС

Унгария отмени 17-месечното си вето върху напредъка на Украйна по пътя към присъединяване към ЕС, след като новото правителство в Будапеща даде сигнал, че ще позволи започването на официални преговори за членство на страната и на съседката ѝ Молдова. Те получиха статут на страни кандидатки за членство в ЕС през юни 2022 г., като кандидатурите бяха обвързани една с друга. През януари 2025 г. Европейската комисия препоръча започването на официални преговори за привеждане на националните закони в съответствие със стандартите на ЕС, но тази стъпка беше блокирана от тогавашния унгарски министър-председател Виктор Орбан.

Решението, взето снощи от наследника на Орбан, Петер Мадяр, проправя пътя за започването на преговорите и за двете страни на 15 юни. Това ще им позволи да започнат привеждането на законодателствата си в съответствие със стандартите на ЕС в първата група от шест от общо 33 изтощителни области на политиката, известни като глави за присъединяване.

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Споразумение за унгарското малцинство в Украйна

Мадяр заяви, че Будапеща ще подкрепи процеса на присъединяване на Киев в замяна на „всеобхватно споразумение с Украйна за разширяване на езиковите, образователните, културните и политическите права на унгарското малцинство“.

Снимка: Петер Мадяр, Getty Images

Това споразумение е резултат от седмици на интензивни преговори между Киев, Будапеща и Брюксел, както и от дипломатически натиск от други държави от ЕС върху Мадяр.

ЕС се радва

„Решението за официално започване на преговорите за присъединяване с Украйна и Молдова е исторически момент както за страните кандидатки, така и за ЕС“, заяви Марилена Рауна, заместник-министър по европейските въпроси на Кипър. Страната понастоящем председателства Съвета на ЕС. Рауна добави, че Кипър „е работил усърдно и в дух на приобщаване с всички държави членки, за да постигне осезаем напредък“.

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Марта Кос, еврокомисар по разширяването, заяви пред Financial Times миналата седмица, че очаква Унгария да позволи отварянето на първия клъстер този месец, а останалите – през юли, като се позова на „променена нагласа“.

Преди официалното решение и двете страни са работили с Брюксел в неофициален формат през изминалата година, за да приемат законодателството, необходимо за завършване на главите предварително.

Пълната промяна в позицията на Унгария настъпи в края на среща на посланиците на ЕС в Брюксел вчера вечерта, което предизвика ускоряване на техническите процеси, за да се подготви официалното откриване на първата група от глави в рамките на 11 дни.

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