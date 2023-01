УНИКАЛНО ВИДЕО: Американци се справят с руски войници в Украйна

Версиите какво точно се е случило обаче са тотално различни спрямо разказа на качилия клиповете (те са общо 4) и прочита на популярния руски телеграм канал Mash.

Да си чуждестранен наемник в Украйна: Реалността смазва всички фантазии

Накратко американската версия - действието се развива в Петропавловка, Харковска област. Случилото се е отпреди няколко месеца, вероятно по времето, когато украинците със светкавична контраофанзива пробиха руската защитна линия в областта и обърнаха руските части в бяг, като освободиха Купянск, Лиман и Изюм. Екипът успява да направи засада на руска бронирана машина на пехотата - тя е обезвредена с дрон, и да елиминира руснаците, които успяват да се скрият в една от къщите на селото, като за тях се говори като за "Спецназ". Лидерът на екипа е бил ранен и се лекува в Украйна, още един от войниците също е ранен, по-леко, но в лицето.

Тактиката ни да мрем като мухи е сбъркана: Критики от видни проруски сепаратисти

Руската версия е друга - че американците убили "невъоръжен член на екипажа на бронираната машина", след като примамили с преговори един от руснаците и го убили, а водач на американския екип е мъж на име Джошуа Лопес. Дори в тази версия обаче не се отрича, че става въпрос за отишли на война руснаци, на чужда територия - а кадрите какво се случва са крайно показателни, като на публикувания съвсем кратък отрязък в Mash (1:18 минути) няма заснето абсолютно нищо от това, което твърди руският канал за убит невъоръжен руски войник, отишъл на преговори.

Всъщност къщата, в която се крият руснаците, е ударена от украински танк, а на видеокадрите се вижда как американците се подсигуряват при стрелба от обградените руснаци и правят показно, като хвърлят и граната в къщата:

A Ukrainian tank arrived and put everyone in their place. pic.twitter.com/Tx5qtHjrGr