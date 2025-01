Успешен украински удар по руски завод за ракети, потвърждения и за предишни удари (ВИДЕО)

Поредна явно успешна атака с дронове, извършена от Украйна срещу важен обект от инфраструктурата на Русия. Този път става въпрос за Смоленския авиационен завод. Със сигурност там има попадение в предприятието - в различни руски телеграм канали (ASTRA и свързваният с ФСБ ВЧК-ОГПУ например) се появиха идентични снимки на пожар - те са геолокализирани, гори един от цеховете в комплекса. Заводът е включен в санкционните списъци на САЩ, Канада, Украйна, Япония, Швейцария и страните от ЕС - защото произвежда ракети Х-59, които Русия използва редовно в масираните си ракетни атаки срещу Украйна.

"Предприятието участва в производството и модернизацията на военни самолети, по-специално щурмови самолети Су-25. То също така осигурява основен ремонт и поддръжка на авиационна техника, което позволява на Руската федерация да поддържа боеспособността на остарели модели самолети. Този завод е тясно свързан с други предприятия от руския отбранителен комплекс, доставящи компоненти или участващи в сътрудничество за създаване на модерни авиационни системи", изброява лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна.

Освен това, явно има и щети по многоетажна жилищна сграда в Смоленск - появиха се видеокадри от мястото на събитието. "По предварителна информация от областното здравно министерство няма пострадали. Има пожари по покриви и на земята в резултат на падащи отломки от безпилотни летателни апарати (БЛА). Пострадали са и прозорци на жилищни сгради", изброява губернаторът на Смоленска област Василий Анохин. И изрично добавя как имало фалшива информация за успешни атаки в социалните мрежи: Украйна отново атакува Русия с дронове (ВИДЕО)

Съгласно сутрешната сводка на руското военно министерство, тази нощ над руска територия са свалени цели 55 дрона. 22 са свалени над територията на Брянска област, 12 над територията на Ростовска област, 10 над територията на Смоленска област, 6 над територията на Воронежска област, 4 над територията на Саратовска област и 1 над на територията на Курска област - това пише в сводката.

Снощи Украйна успя отново да подпали стратегическата база за горива на "Роснефт" в град Лиски, Воронежка област. Освен това, на 19-ти срещу 20-ти януари е уцелена петролната база "Брянскнефтопродукт", в Клинци: Украйна отново атакува петролна база, която гори вече пети ден след предишно нападение (ВИДЕО)

И още - от сателитни снимки стана ясно, че Украйна успешно е ударила арсенал с оръжия до завод за производство на барут в Брянск: Украйна удари завод за взривни вещества в Русия (ВИДЕО)*

During a Ukrainian attack on the Bryansk region on January 13, the 120th GRAU arsenal was reportedly hit again alongside the Powder Plant. One hangar was destroyed. Previously, the arsenal was attacked on November 10, detonating two hangars. pic.twitter.com/dqA9MTE7fK