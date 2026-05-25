Потенциален съперник на Левски в ШЛ: Ще е средняк в нашата лига

Левски съвсем скоро ще започне подготовката си за участие в предварителните кръгове на Шампионска лига. "Сините" започват от първи кръг на пресявките, където ги чакат куп сериозни отбори като ирландския Шамрок Роувърс и румънския Университатя Крайова.

Съперниците проучват Левски

При успех в първи кръг българският шампион ще се изправи срещу още по-силни съперници. Сред тях е полският шампион Лех (Познан), където играе бившият страж на столичани - Пламен Андреев. И както у нас се готвим за този момент, когато започва битката за групите на най-силния европейски клубен турнир, така и потенциалните ни съперници вече си правят сметките за това кой е удобен и кой - не, за техните представители.

Как в Полша оценяват "сините" срещу Лех?

В Полша не правят изключение - медията weszlo.com раздели възможните съперници на местния шампион в 5 групи, като Левски попадна в четвъртата от тях. Ето как са разделени съперниците на Лех и къде са "сините":

По-силни от Лех: Цървена звезда, Динамо (Загреб), Селтик, АЕК Атина На нивото на Лех: АГФ Орхус, Викинг Ставангер На нивото на полската Екстракласа: Мялби, Слован, ЛАСК, Целье, Апоел Беер Шева, Тун, Университатя Крайова, Омония На ниво средата на таблицата в Екстракласа: Дьор, Левски В пета група са "всички останали, които са на нивото на изпадналите отбори от Екстракласа.