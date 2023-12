В Деня на КГБ и милиционерите: Побъркаха пропагандист номер едно на Путин (ВИДЕО)

Името на Дзержински е символ на репресията, защото той и Ленин основават организацията с име, напомнящо щракането на предпазителя на наган (револвер) – ЧеКа. Това е първата руска служба за сигурност - прототипът на КГБ и връщаща спомените за ГУЛАГ с всяко споменаване.

Днешният празник обаче се превърна в траурен ден за пропагандист номер едно в Русия - Владимир Соловьов. При това - в ефир.

Случилото се беше документирано и запазено за историята от камерите на самия Соловьов. Всякакво описание бледнее, затова - гледайте.

Какво става с рублата, другари депутати? Руски пропагандист номер 1 истерясва (ВИДЕО)

Vladimir Solovyov arrived at work in such a good mood this morning, ready to mark Chekist (FSB) Day with his little Dzerzhinsky bust



But then it all went wrong



"What’s happening?! Are the producers capable of telling me or not? Or have you gone catatonic again?!" pic.twitter.com/FAOKlrMG2f