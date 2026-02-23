Археолози откриха легендарното оръжие на Ханибал, което той използвал, за да атакува Древен Рим

Уникални доказателства за използването на бойни слонове в Западна Европа са открити в Испания. Според легендата, 37 бойни слона са участвали в похода на картагенския генерал Ханибал срещу Древен Рим през 218 г. пр.н.е. Те са били оръжие, което е всявало ужас и е сеяло объркване сред вражеските редици. Досега обаче няма материални доказателства за използването на тези животни в битки с римляните.

Откритие за оръжието на Ханибал

Както съобщава The Times, скорошно археологическо откритие може да е първото потвърждение за реалността на слоновете на Ханибал, които досега са били документирани само в древни истории и картини.

Археолози, извършващи разкопки в Кордоба, Южна Испания, са открили малка слонска кост, дълга около 10 см, която е датирана чрез радиовъглероден анализ от Втората пуническа война (218-201 г. пр.н.е.).

Най-старите доказателства за замърсяване с олово идват от Древна Гърция

Откритието е направено в Колина де лос Кемадос, мястото на укрепено селище от желязната епоха. В същия разкопен слой археолозите открили 12 внимателно оформени каменни сфери, всяка с диаметър приблизително 11 см и тегло приблизително 1,4 кг – боеприпаси за торсионни катапулти, известни като литоболо.

Наблизо са открити също тежък остър метален връх на стрела от обсадна машина с форма на скорпион – вид гигантски арбалет, и бронзова картагенска монета, сечена между 237 и 206 г. пр.н.е.

В проучване, публикувано в Journal of Archaeological Science: Reports, изследователите казват, че доказателствата не оставят никакво съмнение, че слонът е бил използван във война, описвайки находките като „недвусмислени индикации за военно събитие“.

Използването на олово в Древен Рим помрачило интелекта на неговите граждани

Авторите заключават, че това „може да е един от малкото примери за преки доказателства“ за използването на бойни слонове в Западна Европа.

Древни източници сочат, че Иберийския полуостров, по време на ранните етапи на Втората пуническа война, е приютявал между сто и двеста слона, заловени в Северна Африка и обучени за война. Когато Ханибал тръгва за Италия, той е придружен само от няколко десетки животни.

В битката при Требия през 218 г. пр.н.е. оцелелите животни са използвани срещу римски войски. Полибий, гръцки писател от втори век пр.н.е., съобщава, че римските коне са били „ужасявани от миризмата и гледката на слонове“. Ливий, пишейки историята си на Рим два века по-късно, описва слоновете като „вдъхващи ужас и сеещи объркване“.

Прочетете също: Как загива най-богатият римлянин Марк Крас - победителят на Спартак?