В Харков се появи първата автобусна спирка-бомбоубежище (ВИДЕО)

„Харков е под обстрел през цялото време. Имаше ужасни случаи, когато хора загиваха на автобусни спирки. Ясно е, че това вероятно няма да ви спаси от пряко ракетно попадение. Или може би ще ви предпази само частично. Ще ви спаси от шрапнели и от снаряди за MLRS“, коментира кметът.

Спирката е модулна - може да се увеличава или намалява в зависимост от района и пътникопотока. Освен това е оборудвана с Wi-Fi, камера за наблюдение, за да се следи кога пристига общественият транспорт, както и директна връзка с диспечер. Преди това тя е била тествана на тестова площадка.

Междувременно броят на загиналите при последната руска атака срещу Харков нарастна до 21 след като от Регионалната служба за спешна помощ в града съобщиха, че спасителите са открили телата на още двама души под развалините на сградите, съобщи Kyiv Independent.

⚡️Update: Death toll in Russia’s attack on Kharkiv rises to 21.



The Kharkiv Regional Emergency Service reported that rescuers found the bodies of two more people under the ruble of a dormitory destroyed in the attacks.



📸 Kharkiv Regional Emergency Service/ Facebook pic.twitter.com/bKY1HzWCiX