14 ноември 2025, 06:10 часа 210 прочитания 0 коментара
В Кипър подписаха споразумение за автоматична индексация на заплатите

В Кипър новото споразумение за автоматична индексация на заплатите в зависимост от инфлацията бе подписано от правителството, синдикатите и работодателските организации в четвъртък, предаде БНР. Така след многомесечни преговори, довели и до общонационална стачка през септември, те сложиха край на най-големия трудов спор в страната.

Какво ще се промени?

Снимка: iStock

От 1 януари догодина заплатите ще бъдат индексирани с 80% от годишното нарастване на инфлацията, при 66,7% сега, а от 1 юли 2027 г. тази "надбавка за издръжка на живота" към възнагражденията ще се плаща всяка година в пълен размер, 100% от темпа на поскъпване.Това е решението, което социалните партньори взеха по най-спорния въпрос в преговорите - за размера и сроковете за поетапно увеличаване на индексацията.Освен това се разширява обхватът й, като чрез свързването й с минималната работна заплата от нея ще могат да се възползват допълнително 55 000 нископлатени работници.Целта е да се постигне справедливо коригиране на възнагражденията и да се укрепи покупателната им способност.

Със сключването на цялостно и постоянно споразумение за автоматичната индексация окончателно се решава трудов въпрос, останал отворен 15 години, резултат и от финансовата криза в Кипър, заяви президентът Никос Христодулидис при подписването на документа.

