Зам.-кметът на "Люлин" обяви следващите действия за кризата с боклука

„Не можем да лъжем и да кажем, че нещата с боклука в "Люлин" са окей. В момента „Софтекострой" имат техника, но нямат екипи. Поне 10 екипа трябва да има, за да се извозва боклукът, както и 6 камиона, а не три". Това заяви пред БНТ заместник-кметът на столичния район „Люлин" Георги Гочев.

По думите му Столична община не може да се справи със ситуацията.

Според Гочев до края на месеца трябва да се нормализира сметоизвозването и сметосъбирането с боклука и ако това не се случи, ще започнат да се налагат глоби на фирмата.

Ситуацията в „Люлин“ продължава да е кризисна с боклука.

Официално искане към кмета на София Васил Терзиев незабавно да обяви бедствено положение в 5 столични района отправи "Спаси София". Става въпрос за районите "Люлин", "Красно село", "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне", а причината - кризата с боклука. Тази възможност представи на брифинг в кв. "Хаджи Димитър" в София председателят на групата на "Спаси София" в Столичния общински съвет Борис Бонев.

"Данните и фактите от последните месеци показват, че вместо с рефорирмирано сметопочистване, София се оказа с по-скъпи договори, запазен стар модел и реално влошено качество на услугата", заяви пред журналисти той.

Според Бонев бедствено положение в районите може да бъде обявено съгласно член 48 от Закона за защита от бедствия и член 31 от Закона за здравето. По думите му в петте района в момента на практика нормално почистване няма.

Позицията на "Спъси София" е, че обявяването на извънредно положение ще позволи мобилизация на техника и на държавните институции, така че да се намери необходим брой хора и техника, които да свършат работата.

"Терзиев да остави пиара си малко на спокойствие, да си почине, да ги прати в отпуска, да поиска помощ от държавата в контекста на това извънредно положение", предложи Бонев, цитиран от БТА. Според Бонев обявената "битка с мафията на боклука" е приключила с нейния триумф.

