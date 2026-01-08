Над 100 снегорина чистят в София

Поради снеговалежа в София са извършени обработки със смеси срещу заледяване, както и почистване на снежна маса по основни улици и булеварди в града. От Столична община съобщиха, че 109 снегопочистващи машини са на терен. В Природен парк "Витоша" е извършено опесъчаване на пътищата в кв. "Драгалевци" - хижа "Алеко" и кв. "Бояна" – мостност "Златните мостове".

Възстановено е и движението на тролейбусни линии 1 и 5 и автобусни линии 74, 77, 82, 86 и 101. ОЩЕ: Зимата пак ни изненада: Спря движението на автобуси и тролеи

Опасно време

За днес е обяви жълт код за бурен вятър в Северна и Централна България, а за област Кърджали кодът е оранжев. С понижението на температурите в Северозападна България ще има условия за образуване на поледици.

С особено внимание властите следят обстановката в общините Кирково и Крумовград, където е обявен червен код за проливни валежи от дъжд в четвъртък. Областният управител на Кърджали издаде предупреждение за възможни наводнения, рязко повишение на нивата на реките, дерета и язовири. Гражданите са призовани да не преминават през наводнени пътища, подлези и залети мостове.

ОЩЕ: Прогноза за времето - 8 януари 2026 г. (четвъртък)

В общините Джебел и Момчилград в сила е оранжев код за обилни валежи.

Температурите ще останат почти без промяна - от минус 3 градуса на северозапад, до 15 градуса в югоизточните райони. В София очакваната минимална температура ще е около минус 3 градуса.