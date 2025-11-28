Усещате първите симптоми на настинка? Ето как да я спрете на момента

Когато започнете да усещате първите симптоми на настинка, е разбираемо да се чувствате раздразнени. В края на краищата настинките са неприятни, оставят ви със запушен нос, болки в гърлото и кашлица в продължение на дни. Затова може да се чудите как да спрете настинката, ако можете.

За съжаление, докато почувствате симптоми на настинка, вие вече сте били заразени и технически не можете да я избегнете. Но има няколко неща, които можете да направите, за да яхнете вълната по-удобно и дори да съкратите колко време трябва да се справяте със симптомите.

Разбира се, профилактиката е най-ефективният начин да спрете настинката, преди да е започнала. Поради това включихме и някои от тези съвети. Имайки предвид всичко това, това са най-добрите начини да спрете настинка, както и как да намалите шансовете, че ще трябва да се справите с нея на първо място.

Най-доброто нещо, което можете да направите, за да се чувствате здрави през по-студените месеци? На първо място спрете настинката преди да превземе тялото ви. Всъщност има набор от начини, по които можете да предотвратите настинките и да съкратите продължителността им. Тук експерти очертават какви начални симптоми да търсите и как да се преборите, какво точно можете да направите, за да се борите с обикновената настинка през целия сезон.

Как да спрем настинката веднага

Пуснете овлажнителя

Ниската влажност изсушава носните ви проходи, което затруднява улавянето и премахването на микробуболечките, които се установяват в синусите ви, което в крайна сметка води до настинка.

Заредете се с витамин D

Изследванията показват, че хората, които не получават достатъчно витамин D, са много по-склонни да страдат от инфекция на горните дихателни пътища - причиняваща кашлица, дращене в гърлото или запушен нос - отколкото тези, които се зареждат със слънчевия витамин, потенциално защото клетките ви зависят от D, за да активират техните имунни отговори.

Дръжте ръцете си далеч от очите, носа и устата си

Дори и да не го забелязвате, вероятно докосвате лицето си често. Всъщност едно малко проучване от 2008 г. установи, че участниците докосват лицата си средно 16 пъти на час.

Това е основно по време на сезона на настинки и грип: когато влезете в контакт с вирус (чрез друг човек или заразена повърхност) той може да навлезе в системата ви, ако ръцете ви не са правилно почистени.

Мийте ръцете си ефективно и често

Докато го правите, уверете се, че миете ръцете си по правилния начин. Използвайте сапун за най-малко 20 секунди (поставете между пръстите и под ноктите!).

Дезинфекцирайте телефона си

Помислете за всички места, на които оставяте телефона си през деня: кухненския плот, кабината в банята, масата в ресторанта. Всъщност проучване на Университета на Аризона от 2012 г. установи, че мобилните телефони могат да носят 10 пъти повече бактерии от тоалетните седалки .

Намерете малко време за почивка

Чувствате се на ръба? Ако вече се чувствате отпаднали, това всъщност може да проправи пътя за настинка, тъй като стресът кара тялото ви да изпомпва излишния кортизол, хормон, който може да отслаби способността на имунната ви система да се бори с инфекцията. Така че направете почивката приоритет.

Спете много

Добрата дрямка е ключова, когато става въпрос за предотвратяване на настинки. В едно проучване на JAMA Internal Medicine изследователите са дали на 153 здрави мъже и жени капки за нос, съдържащи риновирус, и са проследили навиците им за сън.

Те установиха, че хората, които редовно спят по-малко от седем часа, са три пъти по-склонни да се разболеят от настинка, отколкото тези, които спят осем или повече часа всяка нощ. Националната фондация за сън препоръчва да се стремите към поне седем до девет часа на нощ.

Етикетирайте чашата си за пиене

„Когато член на семейството има настинка, опитайте се да използвате чаши за еднократна употреба или чаши с етикети. Това може да помогне за предотвратяване на случайно разпространение на вируса“, казва д-р Хан.

И бъдете особено внимателни, когато става въпрос за споделяне на предмети, които могат да бъдат заразени от член на семейството, който е болен, особено на фона на COVID-19, като телефони, кърпи или прибори.

Заредете се с пробиотици

Не всички бактерии са лоши – добрият вид микроби в червата ви, намиращи се в пробиотични храни като кисело мляко , кисело зеле и комбуча, може да помогнат за поддържане на имунната ви система. В края на краищата, голяма част от вашата имунна система може да бъде намерена точно в стомашно-чревния тракт.

Едно проучване от 2014 г., всъщност установи, че играчите на ръгби, които са приемали пробиотична добавка, са имали много по-малко настинки и стомашно-чревни инфекции, отколкото тези, които са приемали плацебо.

Носете маска за лице

Носенето на маска за лице е един от най-ефективните начини за предотвратяване на разпространението на COVID-19, както и на други респираторни инфекции като настинка. Не само предпазва хората около вас, но изследванията показват, че маската за лице помага да защитите и този, който я носи.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

