Стрелецът от Краков, убил шестима души, почина

Стрелецът от Краков, който уби шестима души в центъра в събота при безпрецедентната за Полша масова стрелба, е починал в болницата. "Съобщаваме, че виновникът за трагичните събития е починал рано сутринта в болницата", пише в публикация в профила на правоохранителните органи в социалната мрежа X. Все още не са ясни мотивите на 24-годишния нападетел.

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"Стрелецът е от град Островец Швентокшиски, който се намира на около 200 км от Краков", каза в ефира на Нова телевизия журналистът Недко Георгиев. В дома на младия мъж са намерени телата на родителите и сестра му.

"Стрелецът и баща му са имали стрелкови клуб. 24-годишният мъж взима автомат и тръгва към Краков. Пристига, спира за кратко на една уличка и там прострелва случаен минувач. След това продължава. Спира пред църква, където започва да стреля срещу хората. Пристига патрул и започва преследване. Младият мъж шофира и стреля. Накрая спира до парк. Там става престрелка между двамата млади полицаи и него. Той е ранен и пада. Именно тогава се предава", разказа Георгиев.

Ранените са 16, с него. Убитите, с родителите и сестра му, са 9.

"В колата му са намерени 6 единици оръжие. Бил е облечен в нещо, което наподобява военна униформа. Носил е каска, бил и с покрито лице", обясни Георгиев.

"Споменава се, че е имал крайнодесни убеждения. Опозицията пък казва, че е крайно ляв", добави той.