Медиите в Гърция: ЦСКА е сериозно препятствие пред ОФИ Крит!

Гръцките медии определят ЦСКА като сериозно препятствие пред ОФИ Крит в плейофите на Лига Европа. В публикациите след драматичното класиране на „червените“ акцентът е върху европейския опит на българския тим и индивидуалната класа в състава му. „Армейците“ стигнаха до последния квалификационен кръг на надпреварата след общ успех с 4:3 над Макаби Тел Авив.

ЦСКА взе солиден аванс още в първата среща с 3:0, а макар да загубиха реванша в София с 1:3, успяха да запазят преднината си и да продължат напред. Именно това представяне кара „Gazzetta.gr“ да подхожда с респект към предстоящия съперник на ОФИ. Българският клуб е описван като отбор с достатъчно опит в европейските турнири, който разполага с футболисти, способни да решат подобни двубои.

Първият мач между двата тима е на 20 август, реваншът в София е на 27-ми

Сред имената, които привличат вниманието, са италианският полузащитник Стефано Сенси и кипърският нападател Йоанис Питас, както и Максимс Ебонг, Леандро Годой и Йоел Цвартс.

В същото време ОФИ влиза в сблъсъка с допълнително самочувствие, след като спечели Суперкупата на Гърция срещу АЕК Атина. Тимът от Крит губеше с 0:1, направи обрат до 2:1, но допусна изравняване в последните секунди, преди да триумфира с 5:4 след изпълнение на дузпи.

В анализите си местните издания обръщат внимание именно на характера на ОФИ, но същевременно предупреждават, че в мачовете с ЦСКА ще бъдат много сериозен европейски тест за тима от остров Крит. Представянето на „червените“ срещу Макаби показва, че българският отбор може да бъде особено опасен в мачове с висока залог, предурпреждават в Гърция.

Първият двубой между ОФИ и ЦСКА ще се играе на 20 август в Крит, а реваншът е седмица по-късно – на 27 август в София. Победителят ще намери място в основната фаза на Лига Европа.

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