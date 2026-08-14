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Трансферен удар на „Герена“: Левски взима сръбски национал, играл в Звезда, Ливърпул и Порто

14 август 2026, 12:58 часа 454 прочитания 0 коментара

Левски е напът да привлече пореден много класен футболист това лято. Става въпрос за сръбския национал Марко Груич. Това съобщиха медиите в западната ни съседка. Според информациите всичко около преминаването на 30-годишния дефанзивен халф на стадион „Георги Аспарухов“ е уточнено като се очаква до часове той да подпише своя договор със „сините“ и да бъде обявен официално за ново попълнение в състава на Хулио Веласкес.

Марко Груич ще излезе без пари на Левски

Марко Груич ще излезе без пари на Левски, тъй като договорът му с гръцкия гранд АЕК Атина изтече и не бе подновен. Затова и през последните седмици сърбинът търсеше нов отбор, в който да продължи кариерата си. В крайна сметка той е избрал да подсили българския първенец, за да може да играе в евротурнирите. Любопитното е, че в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионска лига Левски ще се изправи срещу бившия тим на халфа – АЕК.

Кариерата на дефанзивния халф

Груич е юноша на Цървена звезда като преминава през всички формации, преди да дебютира за първия отбор. В кариерата си той е носи още екипите на Ливърпул, Кардиф, Херта Берлин, Порто и АЕК Атина. През миналия сезон дефанзивният полузащитник записва 20 мача за гръцкия гранд, в които се е е отчел с едно попадение. Груич е шампион на Сърбия, Гърция и Португалия, както и трикратен носител на Купата и Суперкупата на Португалия. Халфът има и 30 мача за националния отбор на родината си.

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Левски Ливърпул Порто Цървена звезда Марко Груич
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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