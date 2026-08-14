Неочакван обрат: Попето се завръща на терена – подсилва емблематичен български клуб!

Бившият капитан на националния отбор на България Ивелин Попов може да направи изненадващо завръщане във футбола. Това съобщиха колегите от „Гонг“. Според информациите Попето, както всички наричат 38-годишния офанзивен полузащитник, води преговори с ръководството на един от най-емблематичните отбори у нас – Миньор Перник. Очаква се ветеранът да присъства на трибуните на „Стадиона на мира“ за дербито с Беласица Петрич, което е насрочено за тази събота, 15 август от 18:00 часа.

Ивелин Попов се оттегли от футбола в края на март

Както е известно, Ивелин Попов обяви оттеглянето си от футбола още преди няколко месеца. През март той съобщи, че слага край на кариерата си, като стори това чрез своите профили в социалните мрежи. Първоначално се очакваше, че Попето ще получи директорски пост в някой от бившите му отбори у нас, но това така и не се случи.

За последно той носи екипа на Арда Кърджали

За последно Ивелин Попов носи екипа на Арда Кърджали. Той премина в тима през септември 2025-та като свободен агент, след като договорът му с Ботев Пловдив бе прекратен. Попето, който е трикратен победител в анкетата „Футболист на годината“ у нас, изигра общо 14 мача за Властелина на Родопите, в които се отчете с три попадения.

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