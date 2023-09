В Русия пуснаха ново ВИДЕО на командира на Черноморския флот: Жив ли е?

Днес пък руските пропагандисти разпространиха нови видеокадри, на които се вижда как командващият руския Черноморски флот раздава медали на военни. Според съобщенията той е посетил Дома на офицерите, за да присъства на церемонията по награждаването на футболния отбор на флота "Черноморец".

"Черноморският флот уверено и успешно изпълнява задачите, поставени му от командването. Знаете, че подвизите на нашите морски пехотинци практически не слизат от екрана на централната телевизия", казва Соколов във видеото.

#Russian propagandists have published a video of the (still alive) commander of the Russian Black Sea Fleet, Viktor #Sokolov. pic.twitter.com/vArjBCOZVL