В САЩ видяха провал с миротворците, Русия заплаши НАТО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Европа се проваля в плана си да изпрати мироопазващ контингент в Украйна - така две от най-авторитетните издания в САЩ, The Wall Street Journal и The New York Times, виждат резултатите от провелата се вчера среща на коалицията на желаещите в Париж. На 27 март лидери и представители на 30 държави, сред които Обединеното кралство, Франция, Германия, а и България, обсъдиха укрепването на военната и отбранително-промишлената база на Украйна, за да се възпре бъдеща руска агресия и да се гарантира, че украинците са във възможно най-силна позиция на фона на продължаващите преговори.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че членовете на коалицията разработват план за изпращане на „сили за подсигуряване“ на „стратегически места“ в Украйна в случай на мирен договор с Русия. Целта е да се възпре потенциална руска агресия срещу Украйна и да се подпомага обучението на украинските сили, но тези "сили за подсигуряване" няма да служат като мироопазващи, няма и да бъдат разположени на фронтовата линия, за да наблюдават евентуално прекратяване на огъня. Франция и Обединеното кралство скоро ще изпратят съвместна военна делегация в Украйна, за да подпомогнат дългосрочното военно планиране. За мироопазващ контингент ще се мисли занапред.

Остават доста въпроси

Великобритания и Франция не успяват да убедят останалите си европейски съюзници да изпратят войски в Украйна, за да осигурят мирно споразумение, на фона на нарастващите съмнения относно готовността на САЩ да гарантира тяхната сигурност, гласи прочитът на WSJ. Според изданието Макрон е излязъл от продължилите часове наред преговори, включително телефонен разговор с Доналд Тръмп, без публичен ангажимент от страна на другите европейски държави за изпращане на войски. Френският президент все пак заяви, че няколко държави са изразили готовност да разположат бойни единици в Украйна. Не се споменават имена.

„Има редица държави, които са готови - или по въздух, или на земята - да предоставят гаранции за сигурността на Украйна", каза Володимир Зеленски, без да дава подробности.

Британският премиер Киър Стармър подчерта, че съюзниците ще се нуждаят от подкрепата на САЩ, но Щатите засега не дават никакви индикации за такава помощ. Американски официални лица открито се обявяват против плана. WSJ припомня думите на пратеника на Тръмп за Близкия изток, който изведнъж стана пратеник за Украйна - Стив Уиткоф. Миналата седмица той отхвърли френско-британската инициатива като „поза“ и опит „да бъдем като Уинстън Чърчил“.

❗️France & UK’s plan to send European troops to Ukraine has collapsed — WSJ



Macron rallied leaders to discuss peacekeepers — but after hours of talks and a call with Trump, no country committed.



Europe fears a Russian response — and the U.S. won’t give security guarantees. Some… pic.twitter.com/yhSphNK2zb — NEXTA (@nexta_tv) March 27, 2025

Европейските страни обещават подкрепа на Украйна, но не могат да постигнат съгласие за евентуално изпращане на войски, пише The New York Times след срещата на върха на коалицията на желаещите. Макрон подчерта, че все още се разглежда възможността за изпращане на европейски войски в Украйна след края на войната. В същото време все още няма конкретни подробности, отчита очевидното NYT.

Френският президент призна, че европейските лидери не са единни по въпроса за „умиротворителни сили“. Италия например обмисля изпращането на войски само в рамките на мисия на ООН, докато Полша отхвърля идеята изцяло. За френско-британската мисия се очакват повече подробности след около месец.

Важни са думите на Стармър, че над 200 военни специалисти от повече от 30 държави работят по операции в Украйна, включително въздушни, морски и наземни мисии.

Over 200 military planners from 30+ countries are working on operations in Ukraine, including airborne, naval, and ground missions – UK PM Starmer confirmed during a press moment. https://t.co/9Gty7IWQSd pic.twitter.com/42cnsSr6Nn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 27, 2025

🇬🇧🇺🇦 Zelensky & Starmer discussed the results of the Ukraine & Europe security summit in Paris.



Zelensky emphasized that Russia is not interested in peace and is dragging out the war—sanctions must remain until aggression stops.



“Thank you to France & the UK for leading the… pic.twitter.com/8ujpGBchEA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 27, 2025

Русия плаши НАТО с "пряк сблъсък"

След продължителни дискусии само Франция и Обединеното кралство изразиха подкрепа за идеята, докато Русия я отхвърли категорично. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова нарече евентуалното разполагане на европейски сили „военна интервенция в Украйна под прикритието на мироопазваща мисия“ и заяви, че „това може да доведе до пряк военен сблъсък между Русия и НАТО“.

На фона на тези думи генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви: „След войната няма да има нормализиране на отношенията с Русия. Не и в продължение на десетилетия. Заплахата ще остане - дори и след Путин. Не съм оптимист".

Ясното му послание е, че мирът не означава доверие, защото Русия е държава агресор.

🧊 NATO chief Mark Rutte: “There will be no normalization with Russia after the war”



“Not for decades.

The threat will remain — even post-Putin.

I’m not optimistic.”



Clear message: peace doesn’t mean trust. Russia is an aggressor country. #NATO #Russia #Ukraine #MarkRutte… pic.twitter.com/K53imztsQx — NEXTA (@nexta_tv) March 27, 2025

Русия продължава да обстрелва цивилни в Украйна

Междувременно Руската федерация продължава да нанася удари по украинската критична и гражданска инфраструктура под прикритието на прекратяването на огъня за енергийната инфраструктура. Това не е в съответствие с целта на президента на САЩ Доналд Тръмп да използва временното примирие, за да улесни постигането на траен мир в Украйна, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Пореден пример от тази нощ: Русия отново удари енергийната инфраструктура на Украйна (ВИДЕО).

„Украйна предложи 30-дневно прекратяване на огъня - без отговор. Путин се съгласи да пощади енергийната инфраструктура - след това изстреля 1000 безпилотни самолета по домове, училища, болници", заяви на пресконференция в Париж вчера Киър Стармър.

🚨 BREAKING: UK PM Keir Starmer just said what Trump won’t



“Ukraine offered a 30-day ceasefire — no response.

Putin agreed to spare energy infrastructure — then launched 1,000 drones at homes, schools, hospitals.”



Civilians are dying. #Starmer #Ukraine #Russia #Ceasefire… pic.twitter.com/zVy4VMwHpH — NEXTA (@nexta_tv) March 27, 2025

Украинският президент пък ще доказва на САЩ как Москва използва уж спирането на ударите по енергийна инфраструктура, за да убива цивилни: "Живеем в различни реалности": След удара срещу Херсон Зеленски ще показва на САЩ ужасите на войната (ВИДЕО).

Руснаците продължават да обвиняват Украйна, че нанася удари по енергийните обекти, твърдейки по този начин, че Киев не спазва примирието. А то всъщност дори не е официализирано, което е работа на медиатора - САЩ. "Украинските сили не са атакували енергийни обекти в Курск, Брянск и окупирания Крим на 25-27 март", отвърна Генералният щаб на украинската армия на последните обвинения на Москва. „Русия продължава да разпространява фалшификати, за да обвини фалшиво Украйна и да удължи войната“.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Броят на сраженията в рамките на денонощие на фронта остава много висок - 209 бойни сблъсъка за последните 24 часа, което все пак е с 15 по-малко спрямо 26 март. Руснаците са хвърлили повече авиационни бомби (КАБ) - 157 спрямо 116. От тях 25 са пуснати на руска територия, т.е. в Курска област. С около 300 по-малко са изстреляните от силите на Владимир Путин артилерийски снаряди за денонощието - общо 6430. С 265 FPV дрона "камикадзе" повече са използвали руснаците за последните 24 часа - общо 2911, посочва Генералният щаб на украинската армия в сводката си, публикувана сутринта на 28 март.

В Покровското направление украинците твърдят, че са отбили 68 руски пехотни атаки, докато в спомагателното от юг Новопавловско направление е имало 14 нападения – там целта на руснаците е превземане на село Константинопол и прекъсване на магистралата Запорожие-Донецк. Впечатление прави увеличеният брой атаки на агресорите в Лиманското и Купянското направление – съответно 32 и 26. Следва Торецкото направление с 24 нападения за денонощието и Курска област, където украинците са спрели 18 щурмови действия на противника си. Няма друг сектор от фронта с двуцифрен брой атаки, твърди Генщабът на Украйна.

Руснаците са напреднали в Курска област, показват геолокализирани кадри от 27 март. Части от руските 51-ви и 137-ми въздушнодесантни полкове наскоро са завзели Гоголевка, западно от Суджа, както и граничния контролно-пропускателен пункт Суджа на международната граница.

Руски източници твърдят, че силите на Путин са напреднали югозападно от Гоголевка, в северната част на Гуево (южно от Суджа) и към Олешня (югозападно от Суджа), което не е потвърдено. Има и данни, че са завзели позиции близо до Володимировка, северно от украинския град Суми - също непотвърдени.

Руски блогъри твърдят, че украинските сили поддържат позиции в Олешня и Горнал (югозападно от Гуево) и че боевете продължават в Курска област, край Гоголевка и Олешня, и в северната част на украинската Сумска област - северно и североизточно от град Суми, т.е. при Володимировка, Веселовка, Журавка и Басовка. Има и контраатаки на украинците към Гуево.

На 27 март украинските сили продължиха ограничени атаки в Белгородска област, но не са напреднали там, отчита ISW. Има обаче кадри с въздушни удари на украинската авиация, насочени срещу мостовете в Графовка и Надеждовка, което усложнява руската логистика в региона на Белгород.

Airstrikes by Ukrainian aviation targeted bridges in Grafovka and Nadezhdovka, complicating Russian logistics in the Belgorod region. pic.twitter.com/m0hwYNKWWv — WarTranslated (@wartranslated) March 27, 2025

Ето какво пише за този сектор от фронта руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора": Вчера врагът поддържаше присъствие в района на Демидовка и Поповка, като отблъсна съответно 3 и 6 вражески атаки. Противникът натрупваше резерви за по-нататъшни действия (...) Украинските въоръжени сили са се опитали да прехвърлят жива сила в Красноярския край девет пъти за денонощие - пеша и с мобилна техника. Нанасят се постоянни удари по съсредоточията на украинските въоръжени сили, но противникът все още има сериозен настъпателен потенциал за това направление и не се отказва от плановете за по-нататъшни пробиви, включително в нови райони на фронта. Обявена е задължителна евакуация в дълбочината на Краснополския район на Сумска област".

"Вчера от граничния град Гуево в Курска област бе съобщено, че украинските въоръжени сили са започнали хаотично отстъпление под напора на морски пехотинци от Каспийско море, Камчатка, части на 72-ра дивизия и други подразделения. През деня стана известно, че нашите войски са навлезли в северните и източните улици, а прилежащите гори се прочистват", твърди каналът за случващото се в Курска област.

Той пише, че имало напредък южно от Ямполовка в Северското направление, но такъв не е отчетен от анализаторите от ISW с геолокализирани кадри.

Що се отнася до Купянското направление, има потвърден украински напредък при Борова, при река Оскол (южно от град Купянск). Там елементи на руския 12-и танков полк нанасят удари по украински позиции, което показва, че украинските сили наскоро са напреднали източно от Борова, показват геолокализирани кадри.

Руснаците пък напредват в Лиманското направление. Геолокализирани кадри, публикувани на 27 март, сочат, че те наскоро са осъществили напредък югоизточно от Ново (североизточно от Лиман).

И в Торецкото направление руснаците имат известни успехи. Наскоро са напреднали северно от Торецк, в централната част на града и по улица "Сормовска" в южната част. Но и украинците напредват там - в централната част на Оександропол, югозападно от Торецк.

Що се отнася до най-горещото направление - Покровското, публикувани на 27 март геолокализирани кадри (ВИДЕО 18+) показват, че украинските сили наскоро са напреднали незначително северозападно от Котлино, по югозападната дъга на град Покровск.

При Андреевка, южно от Покровск и северно от село Константинопол, руските сили са атакували с конвой от 12 военни превозни средства, но всички те са били напълно разбити, показват кадри, публикувани от „Офицер+“. Това е каналът в Telegram на украински лейтенант с позивна „Алекс“.

"Два майора" пише за напредък на руснаците при Пищане, на южната дъга на град Покровск.

(КАРТА) Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец публикува нов анализ, като обръща поглед към Запорожка област. По думите му, там руската армия действа в две оперативни направления – към Запорожие и към Орехов. Общо става въпрос за около 70 000 – 72 000 войници, с 310-320 танка (Т-62 и Т-72), 720-725 единици друга бронирана техника, около 650 артилерийски оръдейни системи, до 125 ракетни системи за залпов огън.

58-ма общовойскова руска армия действа с мисъл повече за атака по линиите Долинка – Щербаки и Пятихатко – Степово. „Очевидно е, че непосредствените руски задачи в това направление са настъпление към шосето Камянско - Орехов в участъка Степово - Щербаки, както и превземане на опорните пунктове на Въоръжените сили на Украйна в района на селата Степово и Щербаки“, обобщава Машовец, който отчита руски напредък от 2 километра към пътя за Орехов и Щербаки, както и 1,5 километра напредък към Степово. Украинският експерт смята, че руската армия изпитва редица трудности при поддържането на интензивността на своите атаки и търпи сериозни загуби при тях. „Два километра за две седмици не са показателите, които могат да допринесат за особен оптимизъм в руското командване“, казва Машовец. Но той предупреждава, че в числено отношение руските сили имат значително предимство.

Константин Машовец поставя и въпроса каква в крайна сметка е целта – дали подобряване на тактически позиции за руснаците, отвличане на вниманието, или нещо повече, дори опит руски сили да минат от източния на западния бряг на река Днепър, евентуално при Орехов. Засега 58-ма руска армия действа предимно на тактическо ниво, рано е да се говори за голяма заплаха. Но ако едновременно руснаците тръгнат напред към Орехов и в съседното Днепърско направление, ще е друго, завършва Машовец.

Война на дронове

През изминалата нощ украинските военновъздушни сили са свалили 89 дрона с помощта на ПВО и мобилни огневи групи, а други 51 са обезвредени с помощта на електронно заглушаване. Общо руснаците са изстреляли 163 безпилотни летателни апарата, което означава, че 23 от тях са успели да „пробият“ през противовъздушната отбрана. В резултат на руската атака са засегнати Харковска, Сумска, Полтавска, Днепропетровска, Одеска, Николаевска и Запорожка област, пишат ВВС в сводката си от тази сутрин.

Един човек е загинал, а други четирима са били ранени в резултат на руски обстрел в Донецка и Одеска област, съобщават местните власти. Убит е жител на град Родински, уточни началникът на Донецката военна администрация Вадим Филашкин. Хора са били ранени в село Новоикономическо в Покровския район. В Одеска област един човек е бил ранен, съобщи местната областна военна администрация.

Украйна не остана длъжна. Украински безпилотни самолети атакуваха шест региона на Русия през нощта. Във Воронежка област са свалени 32 дрона, в Саратов - 19, в Курск - 17, в Белгород - шест, в Липецк - два, по един в Ростовска и Тамбовска област. Унищожени са общо 78 дрона, твърди руското военно министерство.

Имаше обаче редица експлозии и през изминалата нощ не беше никак спокойно в Руската федерация - припомнете си: Десетки украински дронове отговориха на обстрелите по цивилни на Путин: Взривове в Саратов, Енгелс, Воронеж (ВИДЕО).