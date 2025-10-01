Водата е кът: Ето кога ще приключи водният режим в Бурса (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

Както в България и на много други места в Европа, изглежда водата в Турция също е кът. Ето защо в четвъртия по големина град в страната Бурса обявиха режим на водата. Главната дирекция за водостопанство и канализация на Бурса обяви, че ще има планирани спирания на водата поради намаляването на водните ресурси и критични нива в резултат на сушата, причинена от изменението на климата, съобщиха властите. Целта е да се спестят 100 000 кубически метра вода на ден.

 „Поради изчерпването на водните ресурси и критичния спад в заетостта на язовирите в резултат на сушата, причинена от изменението на климата, произтичащо от глобалното затопляне, нашата Главна дирекция е задължена да осъществи планирани прекъсвания на водоподаването. Тези планирани прекъсвания на водоподаването ще се извършват в ротиращи квартали в централните райони, като продължителността им не надвишава 12 часа на ден", се казва в изявлението надирекцията.

Припомняме, че преди две години Истанбул също беше застрашен от спиране на водата, тъй като нивата на язовирите беше критично ниско. ОЩЕ: Истанбул е на прага на спиране на водата: Нивото в язовирите е плашещо

Кога ще приключи водният режим?

Прекъсванията ще бъдат прекратени, след като в язовирите се създадат достатъчни водни резерви след дъждовете.

Освен това от дирекцията обещават, че качеството на питейната вода се следи 24/7 и няма проблем с безопасната консумация на водата, която се предоставя.

"Университетът Улудаг, Градската болница и държавните болници няма да бъдат засегнати от планираните прекъсвания на водоподаването. Списъкът с планираните прекъсвания на водоподаването е приложен", се казва в съобщението. ОЩЕ:И в Бурса страдат от сушата: Има режим на водата

