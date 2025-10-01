Водата е кът: Ето кога ще приключи водният режим в Бурса (ВИДЕО)

Както в България и на много други места в Европа, изглежда водата в Турция също е кът. Ето защо в четвъртия по големина град в страната Бурса обявиха режим на водата. Главната дирекция за водостопанство и канализация на Бурса обяви, че ще има планирани спирания на водата поради намаляването на водните ресурси и критични нива в резултат на сушата, причинена от изменението на климата, съобщиха властите. Целта е да се спестят 100 000 кубически метра вода на ден.

„Поради изчерпването на водните ресурси и критичния спад в заетостта на язовирите в резултат на сушата, причинена от изменението на климата, произтичащо от глобалното затопляне, нашата Главна дирекция е задължена да осъществи планирани прекъсвания на водоподаването. Тези планирани прекъсвания на водоподаването ще се извършват в ротиращи квартали в централните райони, като продължителността им не надвишава 12 часа на ден", се казва в изявлението надирекцията.

Припомняме, че преди две години Истанбул също беше застрашен от спиране на водата, тъй като нивата на язовирите беше критично ниско.

Кога ще приключи водният режим?

Прекъсванията ще бъдат прекратени, след като в язовирите се създадат достатъчни водни резерви след дъждовете.

Освен това от дирекцията обещават, че качеството на питейната вода се следи 24/7 и няма проблем с безопасната консумация на водата, която се предоставя.

"Университетът Улудаг, Градската болница и държавните болници няма да бъдат засегнати от планираните прекъсвания на водоподаването. Списъкът с планираните прекъсвания на водоподаването е приложен", се казва в съобщението.