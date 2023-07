Вагони със сяра пламнаха в Русия, евакуираха над 100 души (ВИДЕО)

Една от версиите за пожара е умишлен палеж.

По информация на "Телеграм" канала "112" - пожарът вече е потушен, след като се е разпространил на площ от 80 квадратни метра.

"Няма нанесени щети. Няма заплаха за местните жители", гласи информацията.

In the #Ryazan region, wagons with sulfur caught fire at the Sasovo railway station. pic.twitter.com/bbBeH79vlO