Круизен кораб се сблъска с два контейнеровоза в Северна Германия след като бе отклонен от курса си заради свирепи бурни ветрове, съобщава британското издание The Sun. Ужасяващата катастрофа на кораба Mein Schiff 3 се разигра в неделя следобед в Бремерхафен, точно когато луксозният лайнер се готвеше да отплава за 20-дневно пътешествие около Канарските острови. Общо 2428 летовници и 922 членове на екипажа са били на борда в момента на удара, потвърди германска круизна компания TUI Cruises.

Има ли пострадали?

За щастие, не са съобщени пострадали. Кристиан Бреден беше оставил възрастните си родители на терминала и им беше махнал с ръка от кея, без да знае, че дясната им кабина е точно на линията на сблъсък на двата контейнеровоза.

Планираният круиз до Канарските острови обаче се наложи да бъде отменен. Ваканцията дори не беше започнала, а пътниците вече бяха преживели достатъчно приключения за цял круиз, допълва беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.

🚢 Two massive ships collide in Germany At the port of Bremerhaven, the cruise ship Mein Schiff 3 collided with docked container vessels while leaving the harbor. Strong winds reportedly pushed the massive liner toward the cargo ships. More than 3,300 people were on board. The collision damaged the cruise ship's lifeboats and reportedly left a roughly 10-meter hole in the hull of one of the container vessels. Fortunately, no injuries were reported. However, the planned cruise to the Canary Islands had to be canceled. The vacation hadn't even started, and the passengers had already had enough adventure for an entire cruise. 🎥 Original footage: YouTube — Alex / CruiseOfficerAlex — NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2026

Спиращи дъха кадри

Спиращи сърцето кадри, заснети от пътник, показват как 962-футовият плавателен съд се бори с виещите пориви на вятъра, докато се носи през контейнерния терминал, подпомогнат от три влекача. Лайнерът, управляван от TUI, едва не подмина един неподвижен товарен кораб, преди да се блъсне силно в стоманения корпус на MSC Victorine, изпращайки парчета от отломки в морето, докато металът изскърца в метал.

Вижда се как гостите се връщат в каютите си, преди круизният кораб най-накрая да спре, разкривайки пълния мащаб на щетите. Няколко от спасителните лодки на Mein Schiff 3 бяха смачкани при удара, а снимки, направени след това, разкриха зейнала 9-метрова дупка в страната на един контейнеровоз. ОЩЕ: Инцидент с круизен кораб във Виена, има ранени (СНИМКИ)