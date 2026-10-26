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Ваканцията дори не започна: Круизен кораб се вряза в два контейнеровоза в Северна Германия (ВИДЕО)

26 октомври 2026, 13:09 часа 501 прочитания 0 коментара
Снимка: Елена Страхилова
Ваканцията дори не започна: Круизен кораб се вряза в два контейнеровоза в Северна Германия (ВИДЕО)

Круизен кораб се сблъска с два контейнеровоза в Северна Германия след като бе отклонен от курса си заради свирепи бурни ветрове, съобщава британското издание The Sun. Ужасяващата катастрофа на кораба Mein Schiff 3 се разигра в неделя следобед в Бремерхафен, точно когато луксозният лайнер се готвеше да отплава за 20-дневно пътешествие около Канарските острови. Общо 2428 летовници и 922 членове на екипажа са били на борда в момента на удара, потвърди германска круизна компания TUI Cruises.

Има ли пострадали?

За щастие, не са съобщени пострадали. Кристиан Бреден беше оставил възрастните си родители на терминала и им беше махнал с ръка от кея, без да знае, че дясната им кабина е точно на линията на сблъсък на двата контейнеровоза.

Планираният круиз до Канарските острови обаче се наложи да бъде отменен. Ваканцията дори не беше започнала, а пътниците вече бяха преживели достатъчно приключения за цял круиз, допълва беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.

Спиращи дъха кадри

Спиращи сърцето кадри, заснети от пътник, показват как 962-футовият плавателен съд се бори с виещите пориви на вятъра, докато се носи през контейнерния терминал, подпомогнат от три влекача. Лайнерът, управляван от TUI, едва не подмина един неподвижен товарен кораб, преди да се блъсне силно в стоманения корпус на MSC Victorine, изпращайки парчета от отломки в морето, докато металът изскърца в метал.

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Вижда се как гостите се връщат в каютите си, преди круизният кораб най-накрая да спре, разкривайки пълния мащаб на щетите. Няколко от спасителните лодки на Mein Schiff 3 бяха смачкани при удара, а снимки, направени след това, разкриха зейнала 9-метрова дупка в страната на един контейнеровоз. ОЩЕ: Инцидент с круизен кораб във Виена, има ранени (СНИМКИ)

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Германия катастрофа сблъсък круизен кораб контейнеровоз
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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