КЗП предупреждава: Вълна от фалшиви онлайн магазини и източени банкови карти

От КЗП призовават гражданите да бъдат изключително внимателни при предоставянето на лични и платежни данни онлайн и да пристъпват към покупки единствено след като са се уверили в надеждността на търговеца. За всички установени нарушители вече са уведомени компетентните органи.

Експертите от потребителския регулатор регистрират фрапиращи случаи на измамни оферти в социалните мрежи. Търговци масово посочват очевидно фалшиви контакти за връзка – от вида 0987 654 321 – и въпреки това доверчиви потребители продължават да правят поръчки, да оставят личните си данни и да чакат доставки, които никога не пристигат.

Особено брутална е схемата с фалшиви адреси на фирми, предлагащи фасети, зъбни протези и други санитарни материали. Жертвите, предимно възрастни хора, биват подведени да превеждат пари предварително за медицински изделия, които по закон не подлежат на връщане. В резултат стоката или не пристига, или е напълно негодна, а парите потъват. От КЗП съобщават, че днес са успели да разрешат тъкмо такъв казус, възстановявайки сумата на омиротворена възрастна жена. В същото време продължават да се трупат и жалби от граждани, блокирани от търговци след покупка на дефектни стоки, както и от пострадали от некачествен монтаж на мебели, при които фирмата категорично отказва замяна.

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Друга опасна тенденция е свързана с фалшиви онлайн томболи и гръмки съобщения за парични печалби. Злоумишлениците примамват хората да въвеждат лични данни, номера на банкови карти и дори ПИН кодове под предлог, че това е необходимо за изплащане на наградата, като същевременно ги карат да правят незабавни парични преводи. Най-често в този капан падат възрастни хора и граждани със здравословни проблеми, които биват убеждавани да купуват матраци, завивки, възглавници и домашни уреди, които така и не биват доставени.

Поради сложността при установяване на отговорността и криминалния характер на тези деяния, източените от сметките пари не винаги подлежат на възстановяване, въпреки че част от случаите се разрешават с посредничеството на Помирителната комисия към КЗП и банковите институции.

Комисията извършва проверки по абсолютно всички подадени сигнали. Всеки четвъртък от 15:00 ч. Мая Манолова провежда лична приемна в сградата на КЗП на ул. „Врабча“ №1 в София след предварително записване на тел. 02/ 9330 577. Гражданите могат да подават сигнали и на място всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч., чрез официалния сайт на регулатора, на националната гореща линия 0700 111 22, както и в регионалните отдели в страната.