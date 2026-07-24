Инцидент с круизен кораб във Виена, има ранени (СНИМКИ)

Речен круизен кораб с около 200 души на борда, главно австрийски и германски граждани, се е блъснал тази сутрин в стената на кея и вратата на шлюза Фройденау във Виена. При инцидента 14 души са получили леки наранявания, съобщи говорителят на Виенската пожарна Гералд Шимпф пред Австрийската новинарска агенция АПА. След сблъсъка е било установено, че в корпуса на кораба няма пробойни, през които да прониква вода, съобщиха от пожарната.

Schock auf der Donau! In Wien kracht ein Kreuzfahrtschiff Freitagmorgen in Schleuse – Von 200 Passagieren wurden 14 leicht verletzt. https://t.co/7fPyKujnEk pic.twitter.com/fOIB78PEJ0 — Kronen Zeitung (@krone_at) July 24, 2026

Корабът „Анна Катарина“ се е движел срещу течението към шлюза. Сблъсъкът с кейовата стена и шлюзовата врата е бил много силен, за което свидетелстват сериозните повреди по носовата част на плавателния съд.

Говорителят на Спешната помощ Даниел Мелхер съобщи, че 14 пострадали са били прегледани, като шестима са откарани в болница. Всички наранявания са сравнително леки. Пострадалите са се оплаквали главно от болки в гърба, гърдите и врата. По думите му няма тежко ранени и никой не е в критично състояние.

Виенската професионална пожарна е обявила втора степен на тревога и е изпратила многобройни екипи както по суша, така и по вода. Допълнителни спасителни екипи са се качили на борда и са организирали евакуацията на пострадалите.

След като „Анна Катарина“ е била обезопасена и закрепена към брега. В спасителната акция са участвали 60 пожарникари с 18 специализирани автомобила, съобщи БТА.