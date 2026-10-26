"Възраждане на Франция": Марин Льо Пен започна предизборната си кампания

Лидерката на френската крайна десница Марин Льо Пен даде вчера официално начало на кампанията си за президентските избори през 2027 г. с обещание за „възраждане“ на Франция, което няма да бъде съпроводено от „рязък разрив“ с миналото, предаде Франс Прес.

На митинг пред 8500 привърженици в Орлеан тя се опита да представи по-умерен и оптимистичен образ на бъдещото си управление, без обаче да отстъпи от традиционните позиции на своята партия „Национален сбор“ по въпросите за сигурността и имиграцията.

Шест месеца преди президентските избори Льо Пен е смятана за фаворит за победата. Социологическите проучвания ѝ отреждат убедително първо място на първия тур и победа при всички разглеждани сценарии за втория тур, посочи АФП. След като през юли бе осъдена на втора инстанция по дело за злоупотреба със средства на Европейския парламент, 58-годишната Льо Пен се подготвя за четвъртия си опит да спечели президентския пост.

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Според „Монд“ тя се опитва да успокои избирателите, които все още се опасяват от идването на крайната десница на власт. „Франция има хубави дни пред себе си“, заяви Льо Пен, обещавайки, че няма да има нито „рязък разрив“, нито „разрушителна революция“.

„Монд“ обаче обръща внимание на противоречието между помирителния тон на кандидатката и радикалните елементи в нейната политическа програма. Тя отново отправи нападки срещу глобализацията, президента Еманюел Макрон и Европейския съюз. Тя постави сред противниците на обещаното от нея възраждане ислямизма, крайнолевите активисти, партията „Непокорна Франция“ и еколозите, които обвини в „мракобесие“.

За разлика от Льо Пен, председателят на „Национален сбор“ Жордан Бардела, който бе преизбран на поста ден по-рано, заложи на значително по-твърда реторика. Той обеща да използва всички законови средства за възстановяване на реда и за защита на гражданите, а сред предложенията му бяха спиране на семейните помощи за извършители на престъпления и въвеждане на задължително обръщение на „Вие“ в училищата.

Льо Пен потвърди, че при победа на президентските избори възнамерява да назначи Бардела за министър-председател. Вестник „Фигаро“ акцентира върху намерението ѝ да сформира „плуралистично“ правителство и да включи понятието „национална общност“ във френската конституция. Тези обещания са част от стремежа ѝ да постигне по-широко политическо обединение.

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За подобно разширяване на подкрепата призова и съюзникът на Льо Пен Ерик Сиоти, който напусна традиционната десница в лицето на партия „Републиканците“, за да се сближи с „Национален сбор“. Сиоти призова бившите си съпартийци да се присъединят към това, което определи като обединение в името на Франция.

Орлеан – градът, освободен през 1429 г. от Жана д'Арк, не е избран случайно за начало на кампанията. Льо Пен използва историческата символика, за да направи паралел между освобождението на града от английските войски през Стогодишната война и своето обещание за национално възраждане, отбелязва „Франс 24“.

Изборът на мястото обаче придоби и друго измерение заради безпрецедентните мерки за сигурност. Около 3000 полицаи и жандармеристи бяха мобилизирани през почивните дни, а градът на практика бе поставен под засилен контрол. В събота между 13 000 и 26 000 души излязоха на протест срещу конгреса на крайнодясната партия, докато в неделя полицията не допусна около стотина антифашистки активисти до мястото на митинга, съобщава БТА.