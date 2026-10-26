Войната в Украйна:

Германия преговаря да си купи украинска ракета

26 октомври 2026, 13:15 часа 456 прочитания 0 коментара
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ/украински генщаб
Германия преговаря да си купи украинска ракета

Известното британско издание Financial Times съобщава, че Германия се подготвя да закупи за Бундесвера украинската крилата ракета "Барс" - вече текат разговори по въпроса. Ако се случи, това би било първата известна покупка за нуждите на германската армия на такова оръжие (за атака), разработено в Украйна.

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Първоначална партида ще бъде подложена на изпитания в началото на следващата година, което евентуално може да доведе до поръчка на няколкостотин броя. "Барс" има обсег до 1000 км и полезен товар до 105 кг. - т.е. бойната глава на ракетата носи толкова взрив, лети със скорост 700 км/ч. За Германия това е по-евтина крилата ракета, а не ракета-дрон - а съвместна германско-украинска компания произвежда ракетите на германска територия, но за проекта публично не се знае много.

Берлин търси по-евтини и масово произвеждани далекобойни оръжия (до 1000 км обхват), за да преодолее недостига и забавянията при американските крилати ракети "Томахоук", които Германия е поръчала. "Европейска правда" съобщава, че в плановете на Германия присъстват и други алтернативи, като американските ракети Anthem - но цената ѝ не е много по-ниска от тази на "Томахоук" (4-6 млн. долара за 1 ракета), докато евентуалната покупка на по-мощната украинска крилата ракета "Фламинго" е отложена засега. Германия може да купи както "Томахоук", така и "Барс".

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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