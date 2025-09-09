Войната в Украйна:

Вече 18-ти случай на западнонилска треска в Румъния

09 септември 2025
Вече 18-ти случай на западнонилска треска в Румъния

Осемнайсет случая на западнонилска треска, причинявана от ухапване на заразен комар, са регистрирани в Румъния от юни досега, съобщава Националният институт за обществено здраве, цитиран от агенция Аджерпрес. Най-много случаи са регистрирани в Букурещ – 6.

Заразените лица са възраст от 10 до 80 години.

Специалистите от Националния институт за обществено здраве препоръчват на хората да носят дрехи с дълги ръкави и крачоли, да използват репеленти, да вземат мерки срещу недопускане на комари в домовете, да се уверят, че локвите вода около стопанствата са пресушени, да премахнат съдовете със застояла вода и битовите отпадъци от дома.

Западнонилската треска се причинява от ухапване от заразени със западнонилския вирус комари от рода Culex. При 80% от инфектираните с вируса хора не се проявяват симптоми. При около 20% от тях се развива именно западнонилска треска, характеризираща се с главоболие, температура, болки в мускулите, повръщане, обрив, умора, болка в очите и увеличени лимфни възли, показва справка на сайта на българския Национален център за заразни и паразитни болести.

При по-малко от един процент от заразените инфекцията може да протече като заболяване, засягащо нервната система. Рискови фактори са напреднала възраст, високо кръвно налягане, диабет, бъбречни заболявания, алкохолизъм и др. Времето от ухапването от заразен с вируса комар до проявата на симптомите е от 3 до 14 дни.

Западнонилският вирус се среща в Африка, Европа, Близкия изток, Северна Америка и Западна Азия.

Елена Страхилова
