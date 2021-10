Великобритания и Франция заедно ще решават проблема с риболова

През последната седмица напрежението се повиши заради липсата на разрешителни след Брекзит, издавани от Великобритания на френски риболовни лодки. Това доведе до заплахи от Франция да блокира пристанищата си за британски кораби.

Но премиерът на Обединеното кралство Борис Джонсън и френският президент Еманюел Макрон се съгласиха да работят по намирането на решение. Двамата проведоха неформална среща в Рим, където лидерите на най-богатите икономики в света - Г-20, водят преговори.

