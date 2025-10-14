Войната в Украйна:

Великобритания: Искаме пълен достъп до плановете на Китай за ново посолство в Лондон

14 октомври 2025, 12:18 часа 309 прочитания 0 коментара
Британското правителство очаква да получи пълен достъп до плановете на Китай за голямо ново посолство в Лондон, преди да вземе решение дали да одобри проекта. Това заяви днес министърът на жилищното строителство Стив Рийд, цитиран от Ройтерс. Опасенията, че новото посолство може да бъде използвано като база за шпионаж, станаха причина някои британски и американски политици да призоват Лондон да блокира плановете. Очаква се британското правителство да вземе окончателно решение на 21 октомври.

Министър Рийд заяви, че ще разгледа пълните планове за новото посолство.

"Очаквам да видя всичко, което е предложено, преди да взема решение", заяви Рийд пред британски медии.

"Никога не бихме компрометирали националната сигурност", каза още министърът.

Британското контраразузнаване отправи вчера рядко публично предупреждение към депутати, че са станали обекти на интерес от страна на шпиони от Китай, Русия и Иран.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
