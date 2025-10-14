Арестуваха двама полицаи за участие в корупционна схема

Двама служители на пътната полиция в Хасково са задържани по подозрение за участие в корупционна схема, съобщи Нова телевизия. Заедно с тях е арестувана и жена, за която се предполага, че е действала като посредник.

Акцията е проведена от дирекция "Вътрешна сигурност" на МВР съвместно с местната полиция. Според първоначалните данни става дума за подкупи, свързани с регистрация на „проблемни“ автомобили. Един от задържаните е работил на техническия канал, където са се извършвали прегледите на колите. Още: Караджов не е уволнил нито един даяджия за корупция: Проучване на ИПБ (ДОКУМЕНТИ)

По информацията до момента услугата е струвала между 200 и 1000 лева, в зависимост от случая.

От Министерството на вътрешните работи засега няма официален коментар по случая.