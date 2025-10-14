Войната в Украйна:

Ето колко съмнителни чужди инвестиции са докладвани в ЕС за година

14 октомври 2025, 15:02 часа 250 прочитания 0 коментара
Ето колко съмнителни чужди инвестиции са докладвани в ЕС за година

Държавите от ЕС са съобщили миналата година за 477 съмнителни преки чуждестранни инвестиции, се посочва в доклад на Европейската комисия, представен днес. В 92 на сто от случаите проверките са приключили за две седмици, а при останалите 8 процента е последвала задълбочена проверка.

Четири процента от проверките са били предизвикани от опасения за възможно "изтичане" на технологии. Комисията е издала становища в по-малко от два процента от случаите, се посочва в данните. До края на миналата година 24 държави от ЕС са приели национално законодателство за проверка на преките чуждестранни инвестиции.

Според доклада броят на проверките се е увеличил с 15 на сто след 2021 година. Миналата година ЕК предложи законодателни промени, за да стане задължително за всички държави от ЕС да въведат и поддържат национален механизъм за наблюдение на преките чуждестранни инвестиции.

Още: Чуждите инвестиции у нас намаляват през 2025 г.

В документа се отбелязва, че България миналата година въведе национален механизъм за оценка на преките чуждестранни инвестиции за над 2 милиона евро или за придобиване на капитал в чувствителни области от високорискови държави извън ЕС над 10 процента. Уточнява се, че механизмът все още не се прилага заради предстоящото одобрение на допълнителни разпоредби.

Стана ясно в кой сектор чуждите инвестиции в България са най-големи

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Европейски съюз Инвестиции преки чуждестранни инвестиции чужди инвестиции информация 2025
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес