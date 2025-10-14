"Ваклин Груп" с 2 отличия от Строителните Оскари

"Ваклин Груп" отново се открои сред най-добрите в строителния бранш и спечели две статуетки на престижните Строителни Оскари - годишните награди Luxury Property Awards 2025, които отличават най-добрите в луксозното строителство, архитектура и дизайн. ХV-тото издание на конкурса събра водещите имена в сектора и отличи проектите, които издигат качеството на живот в България на европейско и световно ниво.

Едното от отличията за “Ваклин Груп” за тази година бе присъдено за изключителния проект "Житница 23" - награден в категорията "Най-комфортно и функционално жилищно строителство".

Екипът на “Ваклин груп”

Проектът е ярък пример за съвременна архитектура, която работи с размах, въображение и мисъл за човека. На терен от 20 декара, които се простират от Владайска река до бул. "Никола Мушанов", едва 4 декара са заети от сграден фонд. Останалите внушителни 16 000 кв.м. са оставени за красиво поддържани зелени площи, алеи за разходки и паркиране – едно огромно дишащо пространство, което да дарява собствениците със спокойствие, простор и усещане за живот близо до природата, дори в сърцето на града.

Проектът "Житница 23" заслужи признанието на журито

Сградният фонд впечатлява не само с мащаба си, но и с технологичната прецизност, с която е реализиран. Апартаментите са двустайни, тристайни и четиристайни. Разполагат с просторни помещения, отлично осветление, подово отопление и панорамни гледки към Витоша и Стара планина, които никога няма да бъдат закрити. Сградите вече са на етап груб строеж, но интересът към проекта расте всекидневно - "Житница 23" създава домове, които ще носят комфорт и стойност за поколения напред. Повече за проекта може да научите тук. А журито бе единодушно, че дори в условия на икономическа несигурност, луксозното строителство у нас продължава да расте, да се усъвършенства и да създава нови стандарти.

Втората статуетка бе присъдена на "Ваклин Груп" за “цялостно творчество”: в категорията "Лидер в строителството и продажбите". Това е признание за последователността, надеждността и високия професионализъм, с които компанията гради своето име вече повече от две десетилетия.

На награждаването

"Ваклин Груп" има зад гърба си над 400 000 кв.м. разгъната застроена площ само в София - все проекти, отличаващи се с прецизно изпълнение, функционално разпределение и устойчивост във времето. Компанията е лидер в строителството, но и обслужването - екипът съпътства клиентите по целия път към новия им дом: от избора и покупката, през финансирането и нотариалното изповядване, до интериорните решения и довършителните работи “до ключ“. А това, че над 80 % от клиентите идват по препоръка на свои близки и приятели, закупили дом от тях, е най-силното доказателство за доверието и професионализма, изградени през годините.