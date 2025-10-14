Трима карабинери загинаха в Италия в опит да изгонят незаконно настанило се семейство от къща

Трима карабинери загинаха, а най-малко 15 полицаи и военни бяха ранени при взрив в къща в Кастел Д’Анцано, в провинция Верона, в Северна Италия. Ранените са без опасност за живота.

Мъж и жена на около 60 години, които са брат и сестра и са се били настанили незаконно в къщата, бяха задържани във връзка с инцидента. Трети член на семейството е избягал и след издирване в района, беше заловен. Задържаната жена е била ранена в експлозията.

Според първите информации силите на реда са пристигнали на мястото заедно с пожарникари, за да извадят принудително незаконно настанилите се обитатели. Тогава е отекнала експлозията.

Двата етажа на къщата са рухнали като са затрупали под себе си екипите на силите на реда. На място е имало и пожарникари, които са се намесили веднага, но не са могли да спасят трите жертви.

Според източник, близък до разследването, от известно време властите са се опитвали да опразнят къщата от незаконните й обитатели, които са заплашвали, че ще взривят всичко.

Днес тримата обитатели на къщата са разположили на различни места в нея газови бутилки. Те са отворили някои от тях, така че при влизането на силите на реда, веднага да предизвикат взрив. Очевидци разказват, че въздухът в къщата е бил буквално пропит с газ.

Министрите на вътрешните работи и на отбраната на Италия, Матео Пиантедози и Гуидо Крозето изразиха потрес от случилото се.

