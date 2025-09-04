Великобритания насочи 1,3 млрд. долара руски активи в помощ за Украйна

Над 1,3 млрд. долара от замразените руски активи са насочени за военна помощ в Украйна. За тези пари Великобритания е закупила боеприпаси, ракети и дронове, сключвайки нови отбранителни договори. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на британското правителство. Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли заяви, по време на посещението си в Киев на 3 септември 2025 г., че средствата от замразените руски активи са финансирали над 1 млрд. лири военна помощ за Украйна.

"Играе си с всички, като прави неприемливи предложения": Украйна реагира на поканата на Путин към Зеленски

Боеприпасите

За тези пари са придобити хиляди артилерийски снаряди, стотици ракети за системите на ПВО, резервни части, а така също са сключени нови договори за обслужване и ремонт на техника. По време на посещението си в Киев Хийли подчерта, че Великобритания преразглежда нивото на готовност на въоръжените си сили и ускорява финансирането, за да е готова за възможно разгръщане в Украйна. Министрите обсъдиха и състава на многонационалните сили и тактическите детайли по засилването на операциите във въздуха, по въздух и вода.

Още: Гаранциите за сигурност на Украйна са теоретични: Зеленски го каза на Макрон (ОБЗОР - ВИДЕО)

Помощ

НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 04.09.25 - Путин покани Зеленски в Москва

По-рано Хийли призова съюзниците да се присъединят към 50-дневната кампания по ускоряването на доставките на критично важно въоръжение и боеприпаси. "Великобритания засилва военната подкрепа, помагайки на Украйна да се защити от незаконното нахлуване на Путин, работейки едновременно над това да достигне мир с помощта на "коалицията на решителните", подчерта Хийли. По-рано Лондон реши да предаде на Украйна 350 ракети за противовъздушна отбрана ASRAAM за сметка на замразените руски активи. През тази година Великобритания ще инвестира 350 млн. лири, за да увеличи доставката на дронове в Украйна до 100 хил. единици. Също така програмата Interflex, която съчетава бойната и лидерската подготовка за украинските военни ще бъде продължена поне до края на 2026 г.

Снимки: Getty images

Още: Европейски войници в Украйна: Сигнал от Германия, че Фон дер Лайен говори необмислено