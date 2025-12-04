Турция: Кипър и Гърция ни пречат за ЕС

Кипър и Гърция пречат за по-тясно стратегическо сътрудничество между Европейския съюз и Турция. Такова обвинение отправи министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан, съобщи Анадолската агенция.

"С когото и да говоря, всички се оплакват за администрацията на кипърските гърци. Тук има проблем - въпросът за полето на сътрудничество, което засяга съдбата на повече от 400 милиона души в ЕС и Турция, се държи за заложник от малка група хора", заяви той след вчерашната среща на външните министри на НАТО в Брюксел.

Турция иска напредък в преговорите

Коментирайки продължаващите преговори на Турция за присъединяване към ЕС, Фидан заяви, че са необходими "конкретни" стъпки. "Някои решения, взети през 2019 г., трябва да бъдат отменени", допълни той.

Дипломатът имаше предвид решението на Европейския парламент за спиране на преговорите за присъединяване на Турция заради опасения за правата на човека, върховенството на закона и свободата на медиите.

"Някои глави трябва да бъдат отворени. И някои блокади трябва да бъдат свалени", обяви Фидан.

Според него от стратегическа гледна точка никой не би могъл да приеме тази ситуация и партньорите на Турция в ЕС ясно го виждат и са го изразили "по правилния начин в правилния момент".

Турският външен министър счита, че с много въпроси, които изискват единодушие в ЕС, се злоупотребява.

"Това, което е важно за Турция, е тя да продължи по своя път във външната политика, без да дава на никого лост за натиск, като същевременно не държи топката в своето поле", заяви Фидан, цитиран от БТА.

Диалогът ЕС - Турция продължава

Той се спря на разговорите с върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас и с еврокомисаря по разширението Марта Кос, подчертавайки, че Турция и ЕС работят по няколко фундаментални въпроса като Митническия съюз, либерализацията на визовия режим и пълното възстановяване на дейността на Европейската инвестиционна банка в Турция.

Според Фидан има конкретни проекти, които се отнасят до свързаността на ЕС и на Турция с различни региони като Кавказ и Средна Азия.

По думите му Турция е отбелязала напредък с ЕС по ключови теми от външната политика като войната между Русия и Украйна, Ивицата Газа и Сирия.

"Подготовката в тези региони, направена в продължение на много години от Турция, сега става важна основа за сътрудничество с ЕС и останалите глобални играчи", заяви той.