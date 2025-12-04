Кошмара: Благодаря на Господ, че съм в ЦСКА, Питас е световна класа!

Новата звезда на ЦСКА Леандро Годой сподели, че е много щастлив от преминаването си при „армейците“. Кошмара, както всички наричат аржентинския централен нападател, говори пред колегите от „Диема“ като заяви, че всеки футболист полага неимоверни усилия, за да може един ден да играе в голям и важен клуб, какъвто несъмнено е „червеният“. Той също така коментира и отличното си взаимодействие с друга звезда на „армейците“ - Йоанис Питас.

Леандро Годой допълни, че за момента най-важната победа на ЦСКА през сезона е тази над Левски. По думите му успехът срещу „сините“ е донесъл спокойствие в редиците на „армейците“ и е помогнал много за самочувствието и увереността на футболистите на Христо Янев.

„От първия ден знаех, че идвам в голям отбор“

„Щастлив и удовлетворен съм, че съм тук в София, в ЦСКА. Всеки един ден в живота си се трудя ежедневно, за да постигна големи неща и затова се радвам, че преминах в ЦСКА. Всеки играч полага усилия и опитва да върши нещата както трябва и да се развива, за да бъде забелязан от големите отбори и да има възможността да играе в голям и важен клуб като ЦСКА. Двата отбора са влезли в контакт и благодаря на Господ, че всичко се разви позитивно и днес съм тук и се наслаждавам на времето си в ЦСКА“.

„Победата в дербито с Левски носи неописуема радост. Знаехме, че това е най-големият мач в България. Бяхме концентрирани от първата минута. Смятам, че хвърлихме много усилия и играхме много интелигентно. Атмосферата на терена беше страхотна, чувството след победата просто неописуемо. Много важна победа донесла радост не само на нас, но и на всички фенове. А и успехът ни донесе спокойствие и ни помогна нещата да се развиват както искаме“.

„Още от първия ден знаех, че идвам в голям отбор с много добри футболисти. Йоанис Питас е един от тях, разполага страхотна класа. И се опитвам да се уча от него ежедневно. Смятам, че на терена се вижда връзката, която имаме помежду си. Всеки ден научаваме по нещо ново за себе си. Не бих казал, че има конкуренция между нас. И двамата сме щастливи, че помагаме на отбора и нещата се развиват в наша полза“.

„Подкрепата на феновете е много важна за нас. Всеки ден те ни показват обичта си и ни помагат много. Това е една от причините да се справим с трудностите. Чувствахме, че е една идея по-добре, по-спокойни и можехме да работим, за да продължим напред. Сега ситуацията е съвсем различна. Нещата се получават, ние се чувстваме още по-добре, но и знаем, че трябва да продължим да се трудим всеки ден. Подкрепата на феновете ни напомни и че трябва да не спираме, да работим и да се опитваме да постигаме позитивни неща, за да вървим всички заедно напред“, заяви Леандро Годой.

