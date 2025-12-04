"Възраждане" оправда "реферерендум" с арт провокация

От "Възраждане" обявиха, че транспарантът с правописна грешка, който показаха в пленарната зала по време на дебата за референдума за еврото, е бил нарочно замислена провокация. Според тях целта е била темата отново да бъде върната във фокуса на обществения разговор. Надписът "реферерендум" върху плаката предизвика както присмех, така и критика.

Партията обясни, че "в дългите почивки на изчакване на техен представител, по идея на "Движение 23", с които "Възраждане" подписа партньорство преди няколко месеца, беше проведена артистична провокация". По думите им "артистичен транспарант привлече вниманието на всички - от най-апатичните до най-върлите привърженици на еврото". Още: Депутат от мнозинството посетил Русия: Божанков призова управляващите да се разграничат от него

От формацията допълват, че именно тази акция е станала причина темата за референдума да попадне в множество медийни публикации и да предизвика силен отзвук в социалните мрежи. Още: "Възраждане" се изпъчиха гордо до Дмитрий Медведев и нарекоха ЕС "крадец"

"Жалко е, че в българската медийна среда е необходимо да бъде създадена провокация, за да се заговори за общественозначима тема - като запазване на българския лев", коментират от "Възраждане".