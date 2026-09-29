Великобритания предложи на Финландия и балтийските държави "ядрен чадър"

Великобритания предложи да разположи своя ядрен щит над държавите от Съвместните експедиционни сили (JEF), стана ясно от интервю на командващия Кралския военноморски флот адмирал сър Гуин Дженкинс за финландското издание Iltalehti. Според Дженкинс новата система за ядрено възпиране няма да изисква задействане на Член 5 от договора на НАТО. В състава на JEF освен Обединеното кралство влизат още Финландия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Естония, Латвия, Литва и Нидерландия. Форматът бе създаден като "сили за бързо реагиране" в Северна Европа. Всички негови членки вече са част от НАТО, но JEF функционира като много по-гъвкава оперативна група, която следи за сигурността в Балтийско море, Северния Атлантик и Арктика.

В основата на системата за възпиране ще бъдат британските ядрени подводници, въоръжени с ракети Trident, които в момента патрулират в Атлантика. По думите на адмирал Дженкинс британският ядрен арсенал ще служи за стратегически гръбнак на новосформираните бойни сили в рамките на формата JEF.

Още: Това вече война ли е: Какво ни готви Русия

Тъй като няма да е нужно активиране на Член 5 от договора на Алианса за колективна отбрана, това ще позволява много по-бърза реакция при извънредна криза. В момента се подготвят конкретни отбранителни планове за военновременни ситуации между страните от JEF, които се очаква да бъдат официално подписани през ноември.