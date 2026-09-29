Как така гласуваш на изборите и зовеш за мир с Украйна? В Русия обвиниха лидера на отстранената опозиция

Лидерът на отстранената от изборния процес опозиционна партия „Яблоко“ Николай Рибаков е обвинен в дребно хулиганство за това, че е гласувал на изборите за Държавната дума (парламента) в Русия. Срещу председателя на най-старата либерална партия в страната, която единствена призоваваше за мир с Украйна, преди да бъде елиминирана от бюлетината с решение на Върховния съд, е повдигнато обвинение по част 1 на член 20.1 от Кодекса за административните нарушения, съобщи пресслужбата на формацията.

Обвинението е свързано с гласуването му в избирателна секция в Санкт Петербург на 20 септември, когато той е дал вот „против“ всички партии. Днес, 29 септември, делото ще бъде разгледано от Районния съд във Виборг, Ленинградска област.

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Глоба или арест за Николай Рибаков след надпис "За мир" на бюлетината

По това обвинение Рибаков го грози глоба до 1000 рубли (10,50 евро) или арест до 15 дни.

На 20 септември Рибаков гласува на изборите за Държавната дума в присъствието на журналисти. Докато пускаше бюлетините си в урната, той им показа как беше надписал бланките - сред надписите личаха „За мир“ и „За споразумение за прекратяване на огъня“. Лидерът на "Яблоко" имаше предвид мир в Украйна - нещо, което триумфиралата с рекорден брой депутати на изборите "Единна Русия" на Владимир Путин категорично отказва.

След гласуването Рибаков раздаде ябълки и автографи на свои поддръжници.

Снимка: Facebook.com/Nikolay Rybakov

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Смехотворният изборен процес в Русия

Парламентарните избори в Русия, проведени между 18 и 20 септември, бяха белязани от ширещи се манипулации на гласуването, като на всяка истинска опозиция беше забранено да се кандидатира.

На 10 август Върховният съд отмени регистрацията на федералния списък с кандидати на най-старата либерална партия "Яблоко". На 17 август Апелативната колегия на Върховния съд остави това решение без промяна. На 3 септември на партията беше отказано предаването на надзорна жалба за разглеждане от Президиума на Върховния съд. Всичко това се случи след съдебен иск, заведен от провоенната партия „Родина“.

Основанията за отмяната на листите се базираха на заключенията на съда за нарушения на законодателството за интелектуалната собственост при провеждането на предизборната агитация, предполагаемото използване на средства извън избирателния фонд и финансиране от чуждестранни източници. Впоследствие "Яблоко" сезира Конституционния съд на страната, но и това не ѝ помогна.

На 28 септември ресорните министри от ЕС се споразумяха да наложат санкции на 10 руски длъжностни лица, отговорни за лишаването на единствената останала антивоенна опозиционна партия в Русия от правото ѝ да участва в парламентарните избори. Решението означава, че съдии, прокурори и държавни служители, участвали в репресии и политически мотивирани преследвания срещу „Яблоко“, ще бъдат подложени на замразяване на активи и забрана за сключване на сделки с компании от Европейския съюз. Списъкът със санкции включва трима съдии от Върховния съд на Русия и един служител от Генералната прокуратура на страната, гласи прессъобщението на ЕС.

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