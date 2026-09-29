Шефът на Ла Лига поиска най-тежкото наказание за Манчестър Сити

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас призова Манчестър Сити да получи "сурово" наказание след информациите, че независимата комисия по делото за финансовите нарушения на клуба е приела за доказани 114 от 115 обвинения. Испанският футболен ръководител заяви, че продължилият повече от десетилетие казус има значение далеч отвъд Англия и трябва да послужи като предупреждение към останалите европейски клубове. В същото време санкцията срещу Сити все още не е определена, а клубът отрича нарушенията и се очаква да обжалва.

"Трябва да има наказание, което да послужи за пример"

"От години изразявам опасения относно Манчестър Сити. Направих го още през 2017 г. на форума Soccerex", заяви Тебас на срещата Peak Performance & Health Summit в Лондон. Според президента на Ла Лига продължителността на предполагаемите нарушения прави случая особено сериозен. Той подчерта, че реакцията трябва да има възпиращ ефект не само върху английските клубове, но и върху футбола в Европа.

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"Случаят с Манчестър Сити има отражение в цяла Европа, особено по отношение на финансовите правила. Трябва да има наказание, което да послужи за пример", каза Тебас, цитиран от Reuters. Потенциалните санкции по правилата на Висшата лига включват финансова глоба, отнемане на точки и други спортни наказания, включително изпадане от елита. Засега обаче няма наложена санкция, а процедурата може да продължи дълго заради очакваното обжалване.

Тебас атакува и старото решение на CAS

Испанецът коментира и решението от 2020 г., когато Спортният арбитражен съд отмени двугодишното изваждане на Манчестър Сити от евротурнирите, наложено от УЕФА за нарушения на финансовите правила. "Според мен решенията на Спортния арбитражен съд трябва да бъдат преразгледани", заяви Тебас и добави, че последните констатации според него показват, че УЕФА е имала основания за тогавашната си санкция.

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